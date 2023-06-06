خسر أخوه وصحته فى نفس الوقت.. أحمد عزمى يروى تفاصيل إدمانه

كشف الفنان أحمد عزمي، تفاصيل أزمة الإدمان الذي مر بها في حياته، قائلًا: "إن الموضوع بالنسبة لي بدأ بالكحول، حيث كان الكحول بداية الطريق للتمسك بشيء لابد أن أعتمد عليه لإبعادي عن واقع أرفضه".

وأضاف أحمد عزمي، خلال لقاءه ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، عبر فضائية الحياة: "بعد حادثة قتل حمدي أخي رحمه الله، شعرت بغربة وسط كل الناس الذين أعرفهم، كما شعرت بأنني غير قادر على التعايش، وكان بداخلي غضب كبير جدًا، وكان يظهر على الناس القريبة مني".

وتابع: "استمريت مع الكحول فترة، وسافرت إلى شرم الشيخ واشتريت شقة هناك، وبدأت أختلط بناس لا أعرفها، ومن ثم بدأت المراحل في التزايد حتى انتهت بالقضية التي حدثت".

وأشار إلى أن أخيه تعرض للقتل بـ13 طعنة من شخص كان يريد سرقته، لافتًا إلى أن أزمة الإدمان كانت لعدة أسباب تتداخل مع بعضها.

وعن مساعدة الآخرين له خلال أزمته، قال الفنان أحمد عزمي، إن الفنان باسم سمرة يعتبر من أقرب الناس لي على مدار حياتنا، كما أننا عملنا مع بعضنا كثيرًا ، أفلام من بطولته وبطولتي، لافتًا إلى أن الفنان باسم سمرة جاء في وقت وشك بأنني مدمن كوكايين، وجاء إلى بيتي برفقة هشام أخوه وابن عمه وخطفوني، وأخذني في بيته، وقعدت معاه 4 أيام، قالي أنا عايز أتأكد، أنا سماع عنك إنك مدمن كوكايين، وأنا عايز أتأكد إنك كويس، قولتله يا باسم أنا مدمن كحول، وقعدت معاه الأربع أيام، معقبًا: "أوقات بتبقى مش عايز تدي تصريح لأحد إنه يساعدك".