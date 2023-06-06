أمين عام رابطة مصنعى السيارات: تأخرنا كثيرًا فى التصنيع محليًا

قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن قطاع السيارات من ضمن أهم القطاعات الموجودة، حيث يعتبر من أهم الدخول الاقتصادية بعد قناة السويس.

وأضاف أمين عام رابطة مصنعي السيارات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر فضائية النهار، أن قطاع السيارات يعتبر المصدر الثالث أو الرابع للدخل القومي، حيث يعتبر قطاع السيارات أحد أهم القطاعات التي تساهم في زيادة الدخل القومي، لافتًا إلى أن اهتمام الدولة به دليل على أنه عندما يضع رئيس مجلس الوزراء رئيسً للجنة السيارات، فإن هذا دليل على اهتمام الدولة بهذا القطاع.

وعما يمكن تقديمه خلال الفترة القادمة، شدد على ضرورة التعاون والاستثمار في توطين صناعة السيارات، حيث القدرة على كيفية توطين صناعة السيارات المصرية، حيث أن مشكلتنا التي تواجهنا اليوم، هي العملة الأجنبية، وبالتالي فإن توطين صناعة السيارات يسهم في جذب العملة الأجنبية وتعزيز مجالات الاستثمار.

وتابع أمين عام رابطة مصنعي السيارات: "تأخرنا كثيرًا في تصنيع السيارات محليًا بسبب العديد من العوائق التي تجاوزناها حاليًا".