الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: تدريب مهنى وعقود عمل للفتيات فى قنا

جانب من التدريب
جانب من التدريب

أعلنت مديرية العمل بمحافظة قنا، برئاسة أحمد جابر ختام برامج تدريبية مجانية على مهنة التفصيل والخياطة للفتيات، وذلك بالوحدة التدريبية الثابتة للتفصيل والحياكة الموجودة في نجع حمادي، فضلاً عن تحرير 8 عقود عمل للفتيات في أحد المصانع ببهجورة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات، مع توفير فرص عمل لائقة وحقيقية داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى.

وأوضحت الوزارة، في بيان الثلاثاء، أنها تلقت تقريرًا من مدير مديرية العمل بقنا، لافتة فيه إلى أن وزارة العمل تؤكد التزامها برعاية الشباب وتهيئة بيئة عمل مناسبة لهم وفي إطار هذا التوجه، عملت المديرية جاهدة على التنسيق مع مشروع تشغيل الشباب بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ونجحت في تحرير 8 عقود عمل للفتيات في أحد المصانع ببهجورة، التابعة لمركز نجع حمادي، كما اكد استمرار التعاون والتنسيق بين القطاعات المختلفة لتحقيق المزيد من الفرص الوظيفية وتطوير قدرات الشباب في مصر.

أضاف مدير المديرية، أن هذه الجهود المبذولة تأتي في إطار الاهتمام المتواصل من الدولة المصرية بالشباب وتوفير فرص العمل لهم، وتعكس التزام الحكومة بتنمية قدرات الشباب وتمكينهم من الاندماج في سوق العمل، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر استدامة وازدهارًا، كما يتم من خلال البرامج التدريبية التى يتم تقديمها للشباب من الجنسين على تزويدهم بالمهارات اللازمة؛ لممارسة المهن المتاحة بكفاءة عالية.

مديرية العمل محافظة قنا برامج تدريبية الوحدة التدريبية الثابتة عقود عمل القطاع الخاص

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