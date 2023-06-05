انتهاء عزاء والد الكابتن إسلام الشاطر فى مسجد الحامدية الشاذلية

انتهى منذ قليل عزاء والد الكابتن إسلام الشاطر لاعب النادي الأهلي السابق، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين القاهرة.

وتضمنت قائمة المعزين كلا من: "كابتن سيد عبدالحفيظ، وأحمد شوبير، ومحمد بركات، وعماد النحاس، وخالد بيبو، واللواء ثروت سويلم، والإعلامي إيهاب الخطيب، وشريف عبدالفضيل"، وغيرهم الكثير من نجوم الكرة المصرية.

وحرص المعزون قبل انتهاء العزاء على الدعاء لوالد إسلام الشاطر بأن يغفر الله ويرحمه.

وشيّع إسلام الشاطر، ظهر الأربعاء الماضي، جثمان والده من مسجد المواساة فى منطقة الإبراهيمية شرق الإسكندرية.

وأعلن نجم الأهلى السابق وفاة والده محمود الشاطر عبر حسابه بموقع تويتر قائلاً: "توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الحاج محمود الشاطر صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد المواساة ودفنه بمقابر العائلة العامود باب واحد بالإسكندرية".

إسلام الشاطر كان أحد لاعبي الجيل الذهبي في النادي الأهلي خلال الفترة من 2004 وحتى 2008 وهو مواليد 16 نوفمبر 1976 وحقق إنجازات عديدة فى ذاكرة الكرة المصرية، وبدأ مشواره الكروى بنادي الأولمبى، ثم انتقل للإسماعيلى ومنه لصفوف الزمالك لفترة وجيزة.

وحقق الشاطر 20 بطولة مع 4 أندية مختلفة، بدأت ببطولتي الدورى2001- 2002 والكأس 2000 مع الدراويش، ثم الدورى موسم 2003-2004 مع الزمالك، و3 بطولات دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي 2005، 2006، 2008 والدوري المصري 4 مواسم متتالية مع الأهلي أيضًا وكأس السوبر الإفريقي 2006، 2007 وكأس مصر 2006 و2007 مع الأهلي والسوبر المصري 2005، 2006، 2007 مع الأهلي، ثم حقق مع حرس الحدود كأس مصر 2009 و2010 والسوبر المصري 2009.

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