الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وظائف للجنسين.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل للشباب بالإسكندرية

وزير العمل
وزير العمل

أعلنت وزارة العمل، الاثنين، توفير 85 فرصة عمل للشباب من الجنسين بالإسكندرية.

وقالت مديرية العمل بالإسكندرية إن هذه الفرص متوفرة للشباب من الذكور والإناث للعمل بشركة فارما بلاست بالمنطقة الحرة لحملة المؤهلات المتوسطة وذلك برواتب مجزية مع توفير تأمين صحى وإجتماعى للشباب من سن 19 إلى 45 سنة خبرة وبدون خبرة.

أضافت مديرية العمل أن ذلك يأتي في إطار جهود المديرية لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية وفرص تدريب مهنى تساهم في دخولهم سوق العمل الداخلى والخارجى والمشاركة في التنمية.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنها تلقت تقريراً من المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية ، أوضح فيه أنه بالتنسيق مع شركة فارما بلاست بالمنطقة الحرة تم توفير تلك الفرص للشباب من الجنسين الراغبين في العمل 25 فتى تشغيل طباعة و10 مشرفين انتاج و30 فنى تشغيل و20 عامل تغليف.

أضاف وكيل المديرية أنه على الشباب الراغب في الحصول على تلك الفرص التقديم بإدارة بحوث العمالة بديوان عام المديرية وعنوانه: شارع دكتور سيد فهمى متفرع من شارع مصطفى كامل خلف نقابة الأطباء بسموحة، مؤكداً سعى المديرية واستمرار جهودها في التعاون مع الشركات العاملة من القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب أبناء المحافظة والمقيمين فيها .

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وزارة العمل فرصة عمل مديرية العمل الإسكندرية حسن شحاتة وزير العمل تأمين صحي

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