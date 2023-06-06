الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

العمل: ختام دورتي التدريب التحويلي على مهن "التفصيل والكهرباء" بالمنوفية

وزارة العمل
وزارة العمل

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة المنوفية بشأن الاختبار النهائى للدورة التدريبية التى تنفيذها على مهنة ( التفصيل والخياطة)  للفتيات ، ومهنة (كهرباء التوصيلات ) للشباب بمقر وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بزاوية الناعوره  - مركز الشهداء ضمن برامج التدريب التحويلى التى تنفذه المديرية مجاناً لأبناء المحافظة من حملة المؤهلات وبدون مؤهل ، على المهن التى يحتاجها سوق العمل ضمن الخطة التدريبية للعام 2022 – 2023 ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة تؤهلهم لدخول سوق العمل او بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم ، وكذلك توفير فرص عمل لائقة وحقيقية داخل منشآت القطاع الخاص .

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، أنه  تم عقد الاختبار النهائى على الدورات التدريبية المشار إليها متضمناً جانبين  [ النظرى _ العملى ] وذلك بمقر وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بزاوية الناعوره  - مركز الشهداء ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تم إطلاقها فى القرى الأكثر إحتياجاً على مستوى الجمهورية لتطوير مهارات شبابها وإصقالها لدخول سوق العمل الداخلى والخارجي  ، واشاد مدير المديرية بالجهد المبذول من إدارة التدريب المهنى والمتمثل فى إعداد و تنظيم  إجراء الاختبارات  النظرية والعملية لهاتين الدورتين فى نفس التوقيت ، وأكد على أنه يتم تنفيذه طبقا" لنظام الساعات المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية وفق خطة التدريب المهنى الموضوعة من قبل الادارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة .

وأضاف مدير المديرية أنه فى نهاية الإختبار أشاد المتدربين و المتدربات بالدورة التدريبية ونجاحها  ومدى الاستفادة منها وحسن إعداد وتنظيم  القائمين على التدريب بالمديرية  ، مضيفاً أن التدريب يتم وفق أحدث المناهج التدريبية العالمية ، ويتم توفير المستلزمات والأدوات التدريبية والزي التدريبي الخاص مجاناً ، كما قامت المتدربات بعرض نتاج التدريب التحويلى من الملابس التى قاموا بتصنيعها  بأنفسهم ذات الجودة المتميزة .

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وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة المنوفية التفصيل والخياطة كهرباء التوصيلات حملة المؤهلات

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