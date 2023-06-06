العمل: ختام دورتي التدريب التحويلي على مهن "التفصيل والكهرباء" بالمنوفية

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة المنوفية بشأن الاختبار النهائى للدورة التدريبية التى تنفيذها على مهنة ( التفصيل والخياطة) للفتيات ، ومهنة (كهرباء التوصيلات ) للشباب بمقر وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بزاوية الناعوره - مركز الشهداء ضمن برامج التدريب التحويلى التى تنفذه المديرية مجاناً لأبناء المحافظة من حملة المؤهلات وبدون مؤهل ، على المهن التى يحتاجها سوق العمل ضمن الخطة التدريبية للعام 2022 – 2023 ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة تؤهلهم لدخول سوق العمل او بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم ، وكذلك توفير فرص عمل لائقة وحقيقية داخل منشآت القطاع الخاص .

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، أنه تم عقد الاختبار النهائى على الدورات التدريبية المشار إليها متضمناً جانبين [ النظرى _ العملى ] وذلك بمقر وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بزاوية الناعوره - مركز الشهداء ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تم إطلاقها فى القرى الأكثر إحتياجاً على مستوى الجمهورية لتطوير مهارات شبابها وإصقالها لدخول سوق العمل الداخلى والخارجي ، واشاد مدير المديرية بالجهد المبذول من إدارة التدريب المهنى والمتمثل فى إعداد و تنظيم إجراء الاختبارات النظرية والعملية لهاتين الدورتين فى نفس التوقيت ، وأكد على أنه يتم تنفيذه طبقا" لنظام الساعات المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية وفق خطة التدريب المهنى الموضوعة من قبل الادارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة .

وأضاف مدير المديرية أنه فى نهاية الإختبار أشاد المتدربين و المتدربات بالدورة التدريبية ونجاحها ومدى الاستفادة منها وحسن إعداد وتنظيم القائمين على التدريب بالمديرية ، مضيفاً أن التدريب يتم وفق أحدث المناهج التدريبية العالمية ، ويتم توفير المستلزمات والأدوات التدريبية والزي التدريبي الخاص مجاناً ، كما قامت المتدربات بعرض نتاج التدريب التحويلى من الملابس التى قاموا بتصنيعها بأنفسهم ذات الجودة المتميزة .

IMG-20230605-WA0077

IMG-20230605-WA0080