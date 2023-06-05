وزارة العمل: ختام برنامج تدريبي في الوحدة المتنقلة بالوادي الجديد

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بالوادى الجديد بشأن تسليم عقود عمل لعدد ( 2 ) من ذوي الاحتياجات الخاصة بشركة الصفوة لاستصلاح الأراضى بسهل بركة بالفرافرة وكذلك إجراء اختبارات نهاية الدورات التدريبية علي مهنة التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية عقيل بمركز بلاط بالداخلة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التى يحتاجها سوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم بعد انتهاء فترات التدريب فى البرامج التى يتم تنفيذها ، مع إعطاء الأولوية لذوى الهمم فى التدريب والتشغيل لدمجهم فى المجتمع .

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد فى تقريره للوزارة ، أنه في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالاهتمام بذوى الهمم ، وفى إطار توجيهات وزير القوى العاملة بالاهتمام بتشغيل ذوى الهمم ودمجهم في المجتمع ليكونوا عنصر فعال المجتمع وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لهم ، قام مكتب عمل الفرافرة بتسليم عقود عمل لعدد ( 2 ) من ذوي الاحتياجات الخاصة بشركة الصفوة لاستصلاح الأراضى بسهل بركه بالفرافرة ، وذلك فى إطار جهود المديرية للإهتمام بتلك الفئة واستيفاء نسبة تعيينهم فى شركات القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة والتى أقرها القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بشؤون ذوى الإعاقة .

أضاف مدير المديرية أنه تم إجراء اختبارات ختام الدورة التدريبية علي مهنة التفصيل والخياطة بقرية عقيل بمركز بلاط بالداخلة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومبادرة (مهنتك مستقبلك) التى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق العمل، داخل قرى ونجوع المحافظات لتأهيلهم وإصقال مهاراتهم على المهن التى يتم التدريب عليها بوحدة التدريب وهى التفصيل والخياطة وكهرباء التوصيلات والسباكة الصحية بنظام ساعات التدريب المعتمدة .

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