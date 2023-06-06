الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

العمل: ندوة توعية عن "محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة" ببورسعيد

وزارة العمل
وزارة العمل

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، عن طريق إدارة الرعاية (شئون المرأة وتكافؤ الفرص)، وبمشاركة مكتب تفتيش بورسعيد، ندوة توعية بجمعية تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر  لعدد 40 من رائدات الأعمال اللاتي تقدم لهن الجمعية حلول تمويلية تخص النساء المعيلات ممن لهن مشروعات إنتاجية بسيطة ومتناهية الصغر  لرفع مستوى معيشتهن وذلك من خلال منحهن قروضا قصيرة الأجل بشروط ميسرة للعمل لتمكينهم اقتصاديا وتقديم الدعم والرعاية ورفع الوعي لهن، وتقديم ندوات توعية مستمرة لهن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالمرأة وتمكينها إقتصادياً وتوفير برامج تدريبية مناسبة لها لتأهيلها لدخول سوق العمل او عمل مشروعات صغيرة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية  .

وأوضح عبد الونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد في تقرير قدمه لوزارة العمل ، أن الندوة شملت محاضرة قدمتها لمياء محمود مدير إدارة الرعاية عن  آليات  رفع مستوي الوعي لدي السيدات،  بثقافة العمل الحر و ريادة الأعمال وتمكين المرأة وفتح قنوات للعمل اللائق للمرأة والتعريف بأهداف وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة و التنمية المستدامة -رؤية مصر ٢٠٣٠ ، و في إطار تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص للمرأة و مساندتها ورعايتها  وزيادة معدلات تشغيل النساء مع القضاء علي كافة اشكال العنف ضدها.

وتناولت المحاضرة أيضا شرحا مبسطا لقانون العمل  12لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة لنشر الوعي فيما يخص حقوق المرأة وواجباتها في العمل وخلال دورها الانجابي (الحمل ،الوضع ،الرضاعة) وما تضمنه القرارات الوزارية 44،43 لسنة 2021.
وأضاف مدير المديرية، أن المحاضرة الثانية من الندوة تناولت موضوع الصحة النفسية للمرأة العاملة وقدمتها الدكتورة سهاد رضوان استشارية علم النفس التربوي و الاكلينيكي والتي قدمت للسيدات روشتة تشمل ارشادات لتحسين الصحة النفسية للمرأة العاملة ، ‏كما تم الرد علي كافة الاستفسارات من المشاركات ، وتم ملء نماذج الاستبيان بخصوص تنظيم الأسرة والصحة الانجابية وقامت به مسؤولة وحدة تكافؤ الفرص وشئون المرأة.

كما ‏حضر الندوة وشارك في تنظيمها كلا من : سميرة فوزي ،مديرة إدارة التوعية والإعلام بالجمعية وعضو المجلس القومي للمرأة ببورسعيد ، وامل يوسف  مدير مكتب تفتيش بورسعيد ، ورشا توفيق  مسؤول وحدة المساواة بين الجنسين ، ورشا عكاشة مفتش عمل بمكتب بورسعيد، ومروة علي مفتش عمل بمكتب بورسعيد.

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وزارة العمل شئون المرأة تكافؤ الفرص بورسعيد جمعية تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر النساء المعيلات

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