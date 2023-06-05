مديرية العمل ببالمنيا: ختام التدريب على مهنة التفصيل للسيدات

اختتمت مديرية العمل بالمنيا، برئاسة محمد صلاح الدورتين التدريبيتين على مهنة التفصيل والخياطة للفتيات والاختبار النهائى لعدد 20 متدربة بوحدتى التدريب المتنقلة الموجودة بقرية أبيوها بمركز أبو قرقاص وقرية الحاج قنديل بمركز ديرمواس ضمن المبادرة الراسية حياة كريمة بالقرى الاكثر احتياجًا ومبادرة مهنتك مستقبلك التى أطلقتها الوزارة وتشرف عليها الإدارة المركزية للتدريب المهنى لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل داخل قرى ونجوع المحافظات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب على المهن التى يتطلبها سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب داخل منشآت القطاع الخاص بعد انتهاء فترات تدريبيهم.

أوضح محمد صلاح، مدير مديرية العمل بالمنيا فى تقريره للوزارة، أن الاختبار النهائى شمل اختبار نظرى وآخر عملى وانه تم تكليف علاء عبد المعبود مدير ادارة بحوث العمالة لحضور الاختبار، لافتًا إلى أنه بعد التدريب سوف تقوم المديرية بتوفير فرص عمل مناسبة للسيدات بالمحافظة وذلك انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد ختام فترة التدريب في ايجاد فرص عمل مناسبة تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم.

وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب الراغب فى التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية التى يتم توفيرها من خلال التقديم بإدارة بحوث العمالة والتدريب بديوان المديرية أو من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة داخل المحافظة لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ويحصل المتدربين فى نهاية التدريب على شهادة معتمدة المن المديرية تؤهلهم للعمل فى شركات ومصانع القطاع الخاص والاستثماري.