الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اللواء ثروت سويلم يقدم في عزاء الكابتن إسلام الشاطر

اللواء ثروت سويلم
اللواء ثروت سويلم

حرص اللواء ثروت سويلم عضو اتحاد الكرة السابق، على تقديم واجب العزاء للكابتن إسلام الشاطر في وفاة والده بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين وسط حضور عدد كبير من نجوم الكرة المصرية.

وشيّع إسلام الشاطر، ظهر الأربعاء الماضي، جثمان والده من مسجد المواساة فى منطقة الإبراهيمية شرق الإسكندرية.

وأعلن نجم الأهلى السابق وفاة والده محمود الشاطر عبر حسابه بموقع تويتر قائلاً:"توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الحاج محمود الشاطر صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد المواساة ودفنه بمقابر العائلة العامود باب واحد بالإسكندرية".

إسلام الشاطر كان أحد لاعبي الجيل الذهبي في النادي الأهلي خلال الفترة من 2004 وحتى 2008 وهو مواليد 16 نوفمبر 1976 وحقق إنجازات عديدة فى ذاكرة الكرة المصرية، وبدأ مشواره الكروى بنادي الأولمبى، ثم انتقل للإسماعيلى ومنه لصفوف الزمالك لفترة وجيزة.

وحقق الشاطر 20 بطولة مع 4 أندية مختلفة، بدأت ببطولتي الدورى2001- 2002 والكأس 2000 مع الدراويش، ثم الدورى موسم 2003-2004 مع الزمالك، و3 بطولات دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي 2005، 2006، 2008 والدوري المصري 4 مواسم متتالية مع الأهلي أيضًا وكأس السوبر الأفريقي 2006، 2007 وكأس مصر 2006 و2007 مع الأهلي والسوبر المصري 2005، 2006، 2007 مع الأهلي، ثم حقق مع حرس الحدود كأس مصر 2009 و2010 والسوبر المصري 2009.

received_1434823820623422
received_1434823820623422
received_1453572482067613
received_1453572482067613
received_1674458172999657
received_1674458172999657
received_271224928811068
received_271224928811068
اتحاد الكرة السابق إسلام الشاطر الحامدية الشاذلية اللواء ثروت سويلم والد إسلام الشاطر

الأكثر قراءة

وفاة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق

خالد يوسف: لم نقترب من رابعة يوم 30 يونيو خوفًا من قناصة الإخوان

خالد يوسف يكشف سبب لقائه مع وزير الداخلية قبل 30 يونيو 2013

في يومها العالمي.. أبرز جهود مصر في الأعوام الأخيرة للحفاظ على البيئية

وزارة العمل: تدريب مهنى وعقود عمل للفتيات فى قنا

"صوامع المنيا" تستقبل 401 ألف طن قمح من خلال 42 موقعًا تخزينيًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس