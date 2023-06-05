الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المهندسة هلا عبادة لـ"صالون التنسيقية": نحتاج لقانون موحد يُنظم عمل النقابات

المهندسة هلا عبادة
المهندسة هلا عبادة

قالت المهندسة هلا عبادة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس الدولة منح النقابات بعضًا من سلطاته لتكون كباقي المؤسسات، قادرًة على ضبط شئون المهنة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول "الشكل الأمثل للعمل النقابي في مصر".

وأضافت عبادة أن النقابات العمالية منوطة بمشاكل ومصالح العمال والعامل نفسه وليس ضوابط المهنة، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون العمل داخل النقابات هدفه فقط مصلحة المهنة. 

وأشارت عضو تنسيقية الشباب، ووكيل لجنة المهندسات المصرية بنقابة المهندسين إلى وجود عدد من اللجان داخل نقابة المهندسين تساعد في خلق كوادر جديدة كلجان التوظيف ولجان الشباب. 

وأوصت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة وجود قانون موحد لكل النقابات، وأن تضع كل نقابة لائحتها الداخلية، مع ضرورة السعي لتعظيم موارد النقابات وتقليل التكاليف ومنها استخدام تطبيق الكتروني ومنصة رقمية لربط الخدمات الخاصة بالنقابة، مع التأكيد على أهمية إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات على أي استحقاقات انتخابية خاصة بالنقابات.

أدار الحوار خلال الصالون، أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون الدكتورة كوثر محمود نقيبة التمريض، والمهندسة هلا عبادة وكيل لجنة المهندسات المصرية بنقابة المهندسين وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومها أبوبكر عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، والنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

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