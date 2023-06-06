تبادل الهجوم بين القوات الأوكرانية والروسية فى منطقة دونيتسك

شنت القوات الأوكرانية هجومًا في نقاط متعددة على طول خط المواجهة في منطقة دونيتسك يوم الإثنين ، مما أدى إلى تراجع القوات الروسية في منطقتين على الأقل فيما بدا أنه المراحل الأولية للهجوم المضاد الأوكراني الذي طال انتظاره.

وقالت الحكومة في كييف إنها تتعرض إلى العمليات الهجومية في بعض القطاعات، مع ورود تقارير عن قتال مكثف في ربع عام في عدة مواقع، بحسب الجارديان.

فيما واصل المسؤولون الأوكرانيون التقليل من شأن الهجمات باعتبارها إجراءات "محلية"، ورفضوا مزاعم وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر يوم الإثنين بأن الهجوم المضاد الرئيسي قد بدأ وتم إحباطه بالفعل بتكلفة عالية للمهاجمين.

كما قوض قادة الميليشيات الروسية والمدونون العسكريون تفاخر موسكو بصدها لجميع الهجمات، الذين قالوا إن القوات الأوكرانية تقدمت حول مدينة باخموت في شمال دونيتسك وقرية نوفودونتسك في غرب المنطقة.

لا يبدو أن العمليات الهجومية تستخدم كثيرًا، إن وجدت ، من القوة الهجومية المكونة من 12 لواء والتي أنشأتها أوكرانيا في الأشهر الأخيرة بمساعدة التدريب والمعدات الغربية، مما يشير إلى أنها قد تكون هجمات أولية تهدف إلى التحقيق في الدفاعات الروسية وتوسيع نطاقها، في تقدم دفعة أكبر قادمة.