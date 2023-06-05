الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

2.1 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك دمياط خلال مايو

جمارك دمياط
جمارك دمياط

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك دمياط برئاسة أشرف عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط خلال شهر مايو 2023 عن مشمول 3232 شهادة جمركية لجميع السلع الإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة منها الأرز والقمح وقطع غيار موتوسيكلات وسيارات والأعلاف والأقمشة والمصنوعات النسيجية والإبلاکاش والتفاح.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بسرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 491 مليونا و678 ألف جنيه بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة مليار و371 مليونا و396 ألف جنيه بينما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 247 مليونا و530 ألف جنيه.

وخلال شهر مايو الماضي، صدرت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط مشمول 2327 بیان جمركي تحت نظم التصدير المختلفة (نهائي - سماح مؤقت – دروباك - إعادة تصدير)، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة ومنها رمل سیلکا وعلف برسيم حجازى وتبن وبلوكات رخام وخردة استانلس، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك دمياط بحوالى 20 مليونا و814 ألف جنيه.

كما قامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع خلال نفس الفترة بتحصيل مبلغ 5 ملايين و336 ألف جنيه عن بيع 12 لوط بالمزاد العلني وتم تحصيل رسوم زيادة وزن عن الزيادة في البضائع العامة وتكعيب الأخشاب بمبلغ 4 ملايين و10 آلاف جنيه بالإدارة العامة للمنافذ.

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة لجمارك دمياط خلال شهر مايو 2023 حوالي 2 مليار و110 ملايين و605 ألف جنيه.

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