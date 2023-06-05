الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يواصل انتصاراته فى الدورى ويتغلب على الاتحاد بثنائية الجزيرى

الزمالك
الزمالك

واصل الزمالك انتصاراته في الدوري وتغلب على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم اليوم الاثنين في ختام الجولة الـ 30.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 53 نقطة في المركز الرابع، بينما وقع الاتحاد في المركز السابع بـ 40 نقطة.

الشوط الأول

الاتحاد كان البادر بالخطورة بالدقيقة 4 برأسية من خالد صبحي بعد ركينة، لكن كرته مرت بقليل بجوار محمد صبحي حارس الزمالك.

وفي الدقيقة 5 سدد أحمد عادل "ميسي" كرة قوية من خارج منطقة الجزاء جاءت سهلة في يد صبحي.

كانت أولى هجمات الزمالك في الدقيقة 9 بتسديدة داخل منطقة الجزاء من سيف الدين الجزيري مرت بجوار الهاني سليمان حارس الاتحاد.

وحاول الجزيري من جديد في الدقيقة 14 برأسية من عرضية نيمار؛ لكنها اصطدمت في عارضة الهاني سليمان.

وبالدقيقة 23 ترجم الجزيري سيطرة الزمالك بالهدف الأول، بعدما استلم تمريرة من زيزو، لينفرد بمرمى الهاني سليمان ويضعها من فوق في المرمى.

وسجل أحمد فتوح هدفا رائعا بالدقيقة 40 من خارج المنطقة بتسديدة على الطائر، لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل في بداية الهجمة على نيمار.

 

الشوط الثاني

بدأ الزمالك الشوط مهاجمًا الاتحاد وفي الدقيقة 48 انفرد نيمار بمرمى الهاني سليمان من الجناح الأيمن ومررها لكن دفاعات الاتحاد شتت عرضيته.

وبالدقيقة 49 نجح من جديد الجزيري وبنفس الصناعة من زيزو بتسجيل الهدف الثاني، بعد عرضية من زيزو لينجح الدولي التونسي في إسكانها الشباك بسهولة.

ونجح خالد الغندور من تقليص الفارق للاتحاد في الدقيقة 65، بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بيساره لتسكن شباك محمد صبحي.

وكاد الغندور أن يحرز هدف التعادل القاتل في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء بكرة ثنائية مع ميسي، لكن تسديدته جاءت بجوار محمد صبحي.

الزمالك الدوري الاتحاد السكندرى الاتحاد الجزيري

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