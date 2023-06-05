الحزن يخيم على "إسلام الشاطر" في عزاء والده

رصدت عدسات الكاميرا حالة من الحزن الشديد سيطرت على الكابتن إسلام الشاطر أثناء استقباله للمعزين في وفاة والده محمود الشاطر وذلك بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وحرص عدد من اللاعبين ونجوم الكرة على تقديم واجب العزاء للكابتن إسلام الشاطر في وفاة والده وأبرزهم الكابتن أحمد شوبير وأسامة حسني.

وشيع إسلام الشاطر، ظهر الأربعاء الماضي، جثمان والده من مسجد المواساة فى منطقة الإبراهيمية شرق الإسكندرية.

وأعلن نجم الأهلى السابق وفاة والده محمود الشاطر عبر حسابه بموقع تويتر قائلاً:"توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الحاج محمود الشاطر صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد المواساة ودفنه بمقابر العائلة العامود باب واحد بالإسكندرية".

إسلام الشاطر كان أحد لاعبي الجيل الذهبي في النادي الأهلي خلال الفترة من 2004 وحتى 2008 وهو مواليد 16 نوفمبر 1976 وحقق إنجازات عديدة فى ذاكرة الكرة المصرية، وبدأ مشواره الكروى بنادي الأولمبى، ثم انتقل للإسماعيلى ومنه لصفوف الزمالك لفترة وجيزة.

وحقق الشاطر 20 بطولة مع 4 أندية مختلفة، بدأت ببطولتي الدورى2001- 2002 والكأس 2000 مع الدراويش، ثم الدورى موسم 2003-2004 مع الزمالك، و3 بطولات دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي 2005، 2006، 2008 والدوري المصري 4 مواسم متتالية مع الأهلي أيضًا وكأس السوبر الأفريقي 2006، 2007 وكأس مصر 2006 و2007 مع الأهلي والسوبر المصري 2005، 2006، 2007 مع الأهلي، ثم حقق مع حرس الحدود كأس مصر 2009 و2010 والسوبر المصري 2009.