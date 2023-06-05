الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

50 مليار جنيه إضافية لتأمين صرف مخصصات السلع التموينية فى الموازنة الحالية

دعم السلع التموينية
دعم السلع التموينية

رصدت الحكومة مخصصات إضافية لدعم السلع التموينية فى الموازنة الحالية قدرها 50 مليار جنيه لترتفع إجمالى مخصصات الدعم التموينى من 90 مليار جنيه إلى 140.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى 2022 /2023، كذلك زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25% عما كان مستهدف فى بداية الموازنة الحالية.

وأشار تقرير حصلت عليه "الدستور" إلى أنه من المتوقع أن تشهد الاستثمارات الحكومية استمرار النمو المرتفع خلال العام المالى الحالى 2022 /2023 لتصل إلى نحو 343 مليار جنيه، كما من المتوقع ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 9% خلال العام المالى الحالى 2022 /2023، مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وزيادة الانفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.

كما أشار التقرير إلى استمرار برنامج الإصلاح المالى فى تحجيم معدلات نمو الإنفاق العام ليبلغ نحو 22.3% فى عام 2022 /2023 كنتيجة لاستمرار جهود إصلاح هيكل الانفاق والحد من زيادة أعباء فاتورة خدمة الدين، بالإضافة إلى استمرار نمو فاتورة الأجور لتصل إلى حدود 410 مليارات جنيه بما يعادل 4% من الناتج المحلى.

وتستهدف الحكومة زيادة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 1.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى 2022 /2023، بما يعادل 12.3% من الناتج المحلى الإجمالى، وتعكس النتائج المتحققة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالى القدرة على تحقيق المستهدفات، والتى ارتفعت جملة الإيرادات الضريبية خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى 2022 /2023 بنحو 21.9% لتحقق 741 مليار جنيه مقابل 608 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

كما تتوقع تحقيق فائض أولى مستدام يبلغ 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2022 /2023، وخفض العجزالكلى للموازنة إلى 6.4% من الناتج المحلى، بالرغم من الضغوط التى تتعرض لها المالية العامة من انخفاض قيمة سعر صرف الجنية أمام الدولار وارتفاع معدلات التضخم إلى معدلات كبيرة وأيضًا ارتفاع وزيادة معدلات الفائدة، وهو ما أثر سلبًا على حجم الدين للناتج المحلى بما يقترب من 18%.

مخصصات دعم السلع التموينية السلع التموينية مخصصات الدعم التموينى تكافل وكرامة الاصلاح المالي

الأكثر قراءة

"التعليم" تعلن صرف مكافآت للمشاركين فى امتحانات الدبلومات الفنية

دفاع زوجة "شاكوش"يحصل على سجلات تجارية تُثبت أرباحه من المهرجانات

«السوبر» المصرى.. خطة لتطوير إنتاجية محصول الأرز وزراعة أصناف تتحمل التغيرات المناخية

مواطن من الغربية: "الحوار الوطني أحد أهم متطابات بناء الجمهورية الجديدة"

بعد انخفاض 10 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم فى التعاملات المسائية

القوات الأوكرانية تبذل جهودًا كبيرة لاختراق دفاعات روسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس