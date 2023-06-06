أبرز أدعية الفجر اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023
يحرص المسلمين على قراءة وترديد الأدعية منذ صلاة الفجر إلى طلوع الشمس لمعرفة دعاء الفجر اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 عبر جوجل، تقربا من الله عز وجل، وأن يستجيب لهم الدعاء.
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أبرز أدعية الفجر اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023
وتنشر "الدستور" بهذه السطور أبرز أدعية الصباح والفجر اليوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023.
دعاء الفجر اليوم
- اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
- اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، وبارك لي فيما رزقتني، واجعلني شاكرًا لنعمك وقانتًا لك فيما أمرتني”اللهم إني أستودعك صباحي ومسائي، فحفظهما بعينك التي لا تنام واكتبني مع الراضين بقضائك.
- اللهم إني أستغفرك من كل ذنب أذنبته، ومن كل خطيئة أخطأتها، فاغفر لي وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم.
- اللهم اجعلني محبوبًا عندك وعند الناس، واجعل لي في قلوب الخلق مكانةً واجعل لي من خيرهم نصيبًا.
- اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادةً لي في كل خير، واجعل الموت راحةً لي من كل شر.
- اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
- اللهم عافني في بَدَني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر، والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت (ثلاث مرات).
- حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم (سبع مرات).
اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يديَّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
- اللهم عَالِمَ الغيب والشَّهادة، فاطر السموات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن اقترف على نفسي سوءًا أو أجُره إلى مسلم.
- بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم (ثلاث مرات).
- رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا (ثلاث مرات).
- يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كُله ولا تَكِلْني إلى نفسي طرفة عين.
- أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين.