يحرص المسلمين على قراءة وترديد الأدعية منذ صلاة الفجر إلى طلوع الشمس لمعرفة دعاء الفجر اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 عبر جوجل، تقربا من الله عز وجل، وأن يستجيب لهم الدعاء.

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أبرز أدعية الفجر اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023

وتنشر "الدستور" بهذه السطور أبرز أدعية الصباح والفجر اليوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023.

دعاء الفجر اليوم