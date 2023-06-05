البيت الأبيض: هناك مستوى متزايد من الأعمال العدائية الصينية "غير المبررة" تجاه واشنطن

أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن هناك مستوى متزايد من الأعمال العدائية الصينية غير المبررة تجاه واشنطن، فيما أشار البيت الأبيض، سنواصل الإبحار والطيران في المياه الدولية وأجوائها على الرغم من الاعتراضات الصينية.

وأوضح البيت الأبيض، الاثنين، أن تصرفات الصين في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي تعكس "عدوانية متزايدة" من قبل جيش بكين والتي تزيد من خطر حدوث خطأ حيث يصاب شخص ما.

نشرت البحرية الأمريكية الأحد شريط فيديو لما وصفته بـ"التفاعل غير الآمن" في مضيق تايوان حيث عبرت فيه سفينة حربية صينية أمام مدمرة أمريكية.

في السياق، وقال وزير الدفاع الصيني، أمس، إن الحرب مع الولايات المتحدة ستكون "كارثة لا تطاق" للعالم في أول خطاب رئيسي له منذ توليه هذا الدور.

وفي قمة أمنية، قال الجنرال لي شانغفو إن "بعض الدول" تكثف سباق التسلح في آسيا، لكنه قال إن العالم كبير بما يكفي لكل من الصين والولايات المتحدة ويجب على القوتين العظميين السعي إلى أرضية مشتركة.

في وقت سابق، اتهمت الولايات المتحدة سفينة حربية صينية بتنفيذ مناورات "غير آمنة" في مضيق تايوان.

وقالت البحرية الأمريكية إن مدمرة صينية أبحرت بالقرب من إحدى مدمرتها يوم السبت وأجبرتها على الإبطاء لتجنب الاصطدام. كما كانت سفينة كندية تبحر في مكان قريب.

وانتقدت الصين كلا البلدين “لتعمد إثارة المجازفة”، وقالت الولايات المتحدة وكندا إنهما كانا يبحران حيثما يسمح القانون الدولي بذلك.

في خطابه، اتهم الجنرال لي الذي أصبح وزيرا للدفاع في مارس الماضي أن الولايات المتحدة بـ"عقلية الحرب الباردة" وقال إن ذلك "يزيد بشكل كبير من المخاطر الأمنية".

وقال إن الصين لن تسمح بأن تكون الدوريات البحرية للولايات المتحدة وحلفائها "ذريعة لممارسة الهيمنة على الملاحة".

ولدى سؤاله عن الحادث الذي وقع في مضيق تايوان، قال إن دولًا من خارج المنطقة تزيد التوترات.

ورفضت بكين طلبًا أمريكيًا لإجراء محادثات عسكرية مباشرة احتجاجًا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الجنرال لي في 2018 بشأن مشتريات أسلحة من روسيا.