تقرير: ميسي طلب من الهلال السعودي تأجيل المفاوضات حتى صيف 2024

كشف موقع “جول” العالمي كواليس جديدة في مفاوضات الهلال السعودي، مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لضمه هذا الصيف.

وقالت مصادر جول، أن ميسي طلب من إدارة الهلال تأجيل المفاوضات معه حتى صيف 2024 نظرًا لرغبته في العودة إلى برشلونة.

ويريد الهلال الظفر بخدمات ميسي هذا الصيف في ظل الاستراتيجية السعودية لجلب نجوم العالم بعدما تمكن النصر من ضم رونالدو وأخيرًا اتحاد جدة بضم كريم بنزيما.

وأكد خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان السابق، رغبة نجله في العودة لصفوف فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتحاول إدارة البارسا بيع 3 لاعبين خلال الأسابيع المقبلة لضم ميسي.

ولعب ليونيل ميسي ضمن صفوف فريق برشلونة منذ تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2005، حتى رحيله عن صفوف الفريق في صفقة انتقال حر بصيف 2021.

ومثل ميسي فريق برشلونة في 778 مباراة وسجل 672 هدفًا وصنع 303.

كما لعب ميسي 75 مباراة مع باريس سان جيرمان وسجل 32 هدفًا وصنع 35.