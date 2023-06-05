الاتحاد "يقلص" الفارق أمام الزمالك بصاروخية من الغندور

قلّص فريق الاتحاد السكندري، الفارق في المباراة التي تجمعه بالزمالك، اليوم على ستاد القاهرة الدولي في ختام الجولة الـ 30 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

هدف الاتحاد جاء في الدقيقة 66 عن طريق خالد الغندور بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، بعد تلقيه تمريرة رائعة من محمد محمود.

هدف الزمالك الثاني جاء عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري الذي عزز رصيده من الأهداف في الدقيقة 48، من متابعة للتمريرة العرضية المُرسلة من زميله أحمد سيد زيزو من الجهة اليمنى.

الاتحاد كان البادر بالخطورة بالدقيقة 4 برأسية من خالد صبحي بعد ركينة، لكن كرته مرت بقليل بجوار محمد صبحي حارس الزمالك.

وفي الدقيقة 5 سدد أحمد عادل "ميسي" كرة قوية من خارج منطقة الجزاء جاءت سهلة في يد صبحي.

كانت أولى هجمات الزمالك في الدقيقة 9 بتسديدة داخل منطقة الجزاء من سيف الدين الجزيري مرت بجوار الهاني سليمان حارس الاتحاد.

وحاول الجزيري من جديد في الدقيقة 14 برأسية من عرضية نيمار؛ لكنها اصطدمت في عارضة الهاني سليمان.

وبالدقيقة 23 ترجم الجزيري سيطرة الزمالك بالهدف الأول، بعدما استلم تمريرة من زيزو، لينفرد بمرمى الهاني سليمان ويضعها من فوق في المرمى.

وسجل أحمد فتوح هدف رائع بالدقيقة 40 من خارج المنطقة بتسديدة على الطائر، لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل في بداية الهجمة على نيمار.