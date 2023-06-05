الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"البحوث الإسلامية" يعقد اختبارات لاختيار الواعظات المرشحات للتوعية بمناسك الحج

البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية

عقد مجمع البحوث الإسلامية، اليوم الإثنين، اختبارا للواعظات من المرشحات للعمل ضمن قوافل التوعية التي ينظمها المجمع خلال موسم الحج؛ بحضور د. عباس شومان وكيل الأزهر السابق، د. حسن الصغير الأمين العام لهيئة كبار العلماء، و د. إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد: إن مشاركة واعظات الأزهر الشريف في عملية التوعية بالحج في المطارات والموانئ المقرر أن تبدأ خلال الأيام المقبلة لها أهمية كبيرة بالنسبة للسيدات قبل سفرهن لأداء هذه الفريضة وحاجتهن إلى الحصول على بعض المعلومات المرتبطة بالاحتياجات النسائية أثناء أداء المناسك، مضيفا أن تلك المشاركة تأتي في إطار اهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر بزيادة الدور التوعوي للوعاظ والواعظات ضمن الخطة التوعوية للمجمع والتي تتضمن تعريف وتوعية حجاج بيت الله الحرام بمناسك الحج وشعائره، من خلال نشر وعاظ وواعظات المجمع في الموانئ والمطارات؛ للإجابة على أسئلة الحجاج قبيل سفرهم للأراضي المقدسة، كأحد أهم الأنشطة التوعوية للأزهر الشريف وفق منهجه الوسطي المعتدل دون إفراط أو تفريط.

وأضاف عياد أن التوعية بمناسك الحج أحد أهم المواسم الدينية التي يضع المجمع لها خطة استراتيجية دعوية في كل عام لتلبية الاحتياجات المعرفية للحجاج وتفصيل المناسك لهم بشكل ميسر وبيان محظورات كل نسك وفضائله، مشيرًا إلى أن تلك الخطة تستهدف تواجد وعاظ وواعظات الأزهر بين حجاج بيت الله الحرام لتوعيتهم بمناسك الحج والعمرة من خلال شرح المناسك لهم بشكل جماعي، ثم التوضيح لكل فرد على حدة في حالة احتياجه لمزيد من التوضيح.

فيما أوضحت د. إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات أن هذا الاختبار يأتي لاختيار أفضل النماذج للمشاركة في التوعية خلال موسم الحج، والتي ستكون عبر وسائل متعددة منها: التوعية المباشرة بشرح مناسك الحج للسيدات وبالرد على أسئلتهن وبتصحيح المفاهيم الخاطئة عندهن، إضافة إلى توزيع مطويات الأدعية ومطويات خاصة بالمرأة في الحج،وبعض الكتب الأزهرية التي تشرح المناسك بشكل مفصل، مشيرة إلى أن الاختبارات ركزت على قدرة الواعظة التي سيتم اختيارها على استحضار واقع الناس وتلبية احتياجاتهم المعرفية وفقا لمقتضى الحال وفي إطار أحكام الحج والعمرة وخاصة الأمور التي تخص النساء، والمسائل والمستجدات الفقهية في الحج.

البحوث الإسلامية يعقد ا مجمع البحوث الإسلامية وكيل الأزهر السابق

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