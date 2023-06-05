محافظ السويس يستقبل وفد لجنة "صناعة النواب"

استقبل اللواء أ.ح عبد المجيد صقر محافظ السويس وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب، في إطار زيارة الوفد لمحافظات القناة السويس وبورسعيد والاسماعيلية التى بدأها اليوم الإثنين بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.

كما حضر كل من النائب جمال عبيد و النائب سيد الكرماوى والنائبة عفاف زهران أعضاء مجلس النواب.

خلال اللقاء، أوضح محافظ السويس عددا من الإجراءات والقرارات التى اتخذها للتخفيف من علي كاهل المواطنين منها أنه يجرى حاليا التنسيق لطرح كميات من اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك للتسهيل عليهم ومواجهة جشع التجار وارتفاع الأسعار.

وأوضح محافظ السويس أن المحافظة قررت طرح طن أسماك طازجة من نوعية البلطي، ونفذت الكمية المطروحة في فترة زمنية وجيزة وذلك وإيمانا بدور المحافظة في توفير مصدر بروتين بأسعار في متناول الجميع.

وذكر أنه يتم توفير أسماك للمواطنين بأسعار في متناول الجميع، مشيرا إلي أنه سوف يجرى توفير أسماك بلطي طاذجة، ذات جودة عالية بسعر المزرعة 30 جنيها للكيلو جرام.

وفي اللقاء تم مناقشة بعض الموضوعات الهامة الخاصة بتطوير الصناعة بمحافظة السويس وجذب المستثمرين لمحافظة السويس قاطرة التنمية.

وكان وفد لجنة الصناعة أجرى جولة تفقدية داخل مصنع مصر إيران للغزل والنسيج بمحافظة السويس، تفقد خلالها وفد اللجنة سير العمل داخل المصنع، في إطار زيارة ميدانية بدأتها اللجنة اليوم الاثنين لتفقد عدد من المصانع بمحافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية.

وشارك في الزيارة من أعضاء مجلس النواب كلا من النائب معتز محمود رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة منهم النواب محمد حمدى موسى ومجاهد نصار ومحمد نشأت العمدة وجمال عبيد ونيفين الكاتب ومحمود الشامى والدكتور محمد عبد الله أمين لجنة الصناعة بمجلس النواب.

كما شارك في الزيارة كل من معتز محمود رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة منهم محمد حمدى موسى ومجاهد نصار ومحمد نشأت العمدة وجمال عبيد ونيفين الكاتب ومحمود الشامى والدكتور محمد عبد الله أمين لجنة الصناعة بمجلس النواب ونواب السويس والاسماعيلية.