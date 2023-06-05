الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تعلن صرف مكافآت للمشاركين فى امتحانات الدبلومات الفنية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بشأن تحديد اختصاصات التوجيه المالي والإدارى بالإدارات والمديريات التعليمية بشأن أعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲.

وجاء نص الخطاب: إيماءً إلى موافقة وزير التعليم بتاريخ ٢٧/ ٢٠٢٣/٥م، بتحديد اختصاصات التوجيه المالي والادارى بالإدارات والمديريات التعليمية بشأن أعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲م.. وبناءً على التعليمات الصادرة بشأن تفعيل أعمال التوجيه المالي والإداري بكل من الإدارات والمديريات التعليمية، والالتزام بتطبيق وتنفيذ التعليمات والضوابط والإجراءات الخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام ۲۰۲۳/۲۰۲۲م.

فقد وافق الوزير على:
1- إثابة الموجه المالي والإداري المكلف بمتابعة (5) لجان سير طبقًا لخطاب التكليف الصادر له من السلطة المختصة بعدد أيام العمل الفعلية بواقع اليوم بيومين بدون منح.
٢- إثابة أعضاء لجنة التوجيه المالي والإداري بالمديرية برئاسة المسئول عن التوجيه المالي والإداري، مكافأة بواقع اليوم بيومين بدون منح طبقًا لأيام العمل الفعلية بناءً على التكليف الصادر من السلطة المختصة بالمديرية.
3- إثابة مديري المخازن وأمناء المخازن بالمديريات والإدارات التعليمية مكافأة بواقع اليوم بيومين طبقًا لأيام العمل الفعلية وبالإضافة إلى عدد (٢) يوم تحضير قبل بداية الأعمال بدون منح.
4- إثابة مديري الشئون المالية والإدارية والإدارات والمديريات التعليمية بمكافأة بواقع اليوم بيومين طبقًا لأيام العمل الفعلية نظير الإشراف على أعمال مديرى وأمناء المخازن.
5- تعتمد جميع استمارات الصرف (114) بناء على التكليفات الصادرة من السلطة المختصة بصورة التكليف سواء بالمديرية أو بالإدارة، وتحت مسئوليتهم ويتم صرف المكافأة بنسبة 7% من الأساسي من ميزانية (المديرية/ الإدارة) التعليمية التابع لها العضو كونها من الامتحانات العامة طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 365 لسنة 1994م، وذلك عن الدورين الأول والثاني، وخارج الحد الأقصى، وذلك أسوة بما مر بالأعوام السابقة في هذا الشأن.

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