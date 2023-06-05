الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

زينب سامي توضح إنجازات مبادرة "حياة كريمة" بالغربية

حياة كريمة
حياة كريمة

رصدت د.زينب سامي، المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بالغربية، جهود "حياة كريمة" في المحافظة: "بدأنا من الغربية بمركز زفتى والبالغ عدد قراها 54 قرية و88 تابعًا، ونخدم نحو 599 ألف نسمة".

أضافت زينب خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية الحياة، أن مشروعات المبادرة وصلت حتى الآن إلى 874 مشروعًا وجاري العمل في 189 مشروعًا، ووصلت نسبة التنفيذ تقريبًا إلى 90%، وتم إنهاء 630 مشروع من المشروعات.

وأوضحت أن التكلفة الإجمالي وصلت إلى نحو 4 مليارات جنيه، لافتة إلى أنه تم العمل خلال مؤسسة حياة كريمة، على كل محاور التنمية في مركز زفتى من محور الصرف الصحي، حيث إنه منذ بداية العمل في حياة كريمة، وجدنا من ضمن الـ54 قرية، يوجد 16 قرية خالية تمامًا من خدمات الصرف الصحي وتم عمل مشروعات صرف صحي بنحو 140 مشروعًا ووصلت نسبة التنفيذ فيه، حتى الآن، إلى 95%، وقاربنا على الإنتهاء في هذا المحور. 

أشارت إلى أن عدد المشروعات الخاصة بمياه الشرب بلغ 129 مشروعًا بنسبة تنفيذ 99% تقريبًا، موضحة أن هناك طفرة كبيرة بمشروعات الكهرباء داخل القرى.

الأكثر قراءة

«السوبر» المصرى.. خطة لتطوير إنتاجية محصول الأرز وزراعة أصناف تتحمل التغيرات المناخية

محافظ أسيوط يشارك فى تشجير وزراعة الأشجار المثمرة

إجراء أول عملية منظار لسيدة ستينية بمستشفى الفشن المركزى

"دحر التلوث البلاستيكى".. محافظة الشرقية تحتفل باليوم العالمى للبيئة (صور)

تأجيل محاكمة 18 متهمًا بجلب المخدرات والاتجار بها لـ3 يوليو

وزيرة التخطيط: ضخ سلع مخفضة لتقليل عبء التخضم ومعدلاته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس