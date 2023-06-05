زينب سامي توضح إنجازات مبادرة "حياة كريمة" بالغربية

رصدت د.زينب سامي، المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بالغربية، جهود "حياة كريمة" في المحافظة: "بدأنا من الغربية بمركز زفتى والبالغ عدد قراها 54 قرية و88 تابعًا، ونخدم نحو 599 ألف نسمة".

أضافت زينب خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية الحياة، أن مشروعات المبادرة وصلت حتى الآن إلى 874 مشروعًا وجاري العمل في 189 مشروعًا، ووصلت نسبة التنفيذ تقريبًا إلى 90%، وتم إنهاء 630 مشروع من المشروعات.

وأوضحت أن التكلفة الإجمالي وصلت إلى نحو 4 مليارات جنيه، لافتة إلى أنه تم العمل خلال مؤسسة حياة كريمة، على كل محاور التنمية في مركز زفتى من محور الصرف الصحي، حيث إنه منذ بداية العمل في حياة كريمة، وجدنا من ضمن الـ54 قرية، يوجد 16 قرية خالية تمامًا من خدمات الصرف الصحي وتم عمل مشروعات صرف صحي بنحو 140 مشروعًا ووصلت نسبة التنفيذ فيه، حتى الآن، إلى 95%، وقاربنا على الإنتهاء في هذا المحور.

أشارت إلى أن عدد المشروعات الخاصة بمياه الشرب بلغ 129 مشروعًا بنسبة تنفيذ 99% تقريبًا، موضحة أن هناك طفرة كبيرة بمشروعات الكهرباء داخل القرى.