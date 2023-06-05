الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شوبير وأسامة حسني يعزيان إسلام الشاطر في وفاة والده بالمهندسين

اسلام الشاطر
اسلام الشاطر

حرص الكابتن أحمد شوبير وأسامة حسني وعدد من نجوم الكرة على تقديم واجب العزاء للكابتن إسلام الشاطر في وفاة والدة وذلك في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وشيع إسلام الشاطر، ظهر الأربعاء الماضي، جثمان والده من مسجد المواساة بمنطقة الإبراهيمية شرق الإسكندرية.

وأعلن نجم الأهلى السابق وفاة والده محمود الشاطر عبر حسابه بموقع تويتر للتغريدات القصيرة قائلاً: "توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الحاج محمود الشاطر.. صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد المواساة ودفنه بمقابر العائلة العامود باب واحد بالإسكندرية".

الحاج محمود الحامدية الشاذلية الشاطر المواساة عقب صلاة الظهر مسجد الحامدية الشاذلية

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