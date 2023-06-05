سقوط 4 قتلى جراء تحطم طائرة في واشنطن

قالت السلطات الفيدرالية في العاصمة الأمريكية واشنطن إن 4 أشخاص لقوا مصرعهم بعد أن حلقت طائرة غير مستجيبة من طراز سيسنا سايتيشن فوق واشنطن العاصمة وتحطمت في ولاية فرجينيا يوم الأحد.

الحادث وقع بعد أن سارع الجيش بطائرات مقاتلة لاعتراض الطائرة بمجرد دخولها المجال الجوي المحظور حول مبنى الكابيتول في البلاد خلف حطامًا "مجزأ للغاية" في منطقة جبلية سيستغرق تجميعه وفرزه أيامًا، وفقًا لهيئة الطيران الفيدرالية. إدارة.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في تحديث موجز إن الطيار وثلاثة ركاب قتلوا وأن الطائرة "دمرت" في الحادث لم يتم الكشف عن هوياتهم على الفور.

تم تسجيل الطائرة لشركة مقرها فلوريدا مملوكة لجون وباربارا رامبل في حديث لصحيفة نيويورك تايمز قال جون رامبل إن ابنته وحفيدته البالغة من العمر عامين ومربيتها والطيار كانوا على متن الطائرة في منشور على صفحة Facebook يبدو أنها تنتمي إلى Barbara Rumpel، كتبت "اختفت عائلتي، ابنتي وحفيدتي"- غيرت صورة ملفها الشخصي إلى صورة بدا أنها تتضمن كليهما.

وقال آدم جيرهارد محقق NTSB للصحفيين إن الأمر سيستغرق بعض المحققين للوصول إلى موقع الحادث البعيد على بعد نحو 2 إلى 3 أميال شمال مونتيبيلو في التضاريس الجبلية يتوقعون أن يكونوا في مكان الحادث ما لا يقل عن 3 إلى 4 أيام.

,زاد الاهتمام بالتحطم وأسبابه بسبب مسار طيرانه غير المعتاد فوق واشنطن وطفرة صوتية تسببت فيها طائرات عسكرية في أنحاء واشنطن العاصمة وأجزاء من ميريلاند وفيرجينيا.