الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

افتتاح المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات بشرم الشيخ غدًا

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

تستضيف مصر فعاليات المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات (GSR) التابع للاتحاد الدولي للاتصالات الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من  5 حتى 8 يونيو تحت عنوان "التنظيم من أجل مستقبل رقمى مستدام"؛ بمشاركة واسعة تصل إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.

ويفتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غدا فعاليات المنتدى والذى يعقد بقاعة المؤتمرات بشرم الشيخ ويناقش عددا من الموضوعات التنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم؛ بحضور دورين بوجدان مارتن الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات، وعدد من وزراء الاتصالات، ورؤساء الوفود المشاركة ونخبة من قادة ورؤساء أجهزة وهيئات تنظيم الاتصالات من مختلف دول العالم وكبير من الخبراء المتخصصين، ومجموعة من أبرز صانعى القرارات فى هذا المجال، بالإضافة إلى ممثلى الشركات المحلية والعالمية، لتبادل آرائهم وخبراتهم بشأن القضايا والمستجدات التنظيمية الخاصة بقطاع الاتصالات العالمي ودراسة أفضل الممارسات التنظيمية المطبقة على المستوى الدولى.

وتتميز نسخة هذا العام من المنتدى بمشاركة واسعة هى الأكبر في حجم وعدد الحضور الذي تعدى 700 متخصص وصانع قرار من المهتمين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد الدول المشاركة فى المنتدى.

ويعد  المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات هو المحفل العالمى السنوى الذى يجمع بين منظمى الاتصالات لتبادل آرائهم وخبراتهم بشأن أكثر قضايا التنظيم إلحاحًا، ويستهدف تعزيز إقامة حوار عالمي حيوي بين منظمي الاتصالات ودوائر صناعة الاتصالات والمنظمين وواضعي السياسة وقادة الصناعة وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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