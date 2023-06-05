المشدد 10 سنوات لمتهم باحتجاز وتعذيب مواطن بكفر الشيخ

أصدرت محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الإثنين، حكما يقضي بمعاقبة متهم احتجز مواطن وقام بتعذيبه، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما أمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف، مع إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومهاب عبد الغفار حسن، وسكرتارية محمد رضا

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى الجنايات، بتهمة تعذيب مواطن عقب احتجازه في محافظة كفر الشيخ، لتصدر المحكمة حكمها حضوريا على المتهم.