مستشار شيخ الأزهر: مسابقة حفظ وترتيل القرآن منارة هدى للعناية بكتاب الله

انطلقت اليوم أولى فعاليات التصفيات الأولية في مسابقة حفظ وترتيل ربع القرآن الكريم ضمن مسابقات مواهب وقدرات في موسمها الثالث ٢٠٢٣م، التي تتضمن١٦ مسابقة مستقلة للطلاب الوافدين؛ لاختيار أفضل عشرة طلاب وافدين في المحور الأول من مسابقة حفظ وترتيل القرآن الكريم.

وحرصت الدكتورة نهلة الصعيدي، على تفقد التصفيات في أول أيامها، مؤكدة أن مسابقة حفظ وترتيل القرآن الكريم، تعد منارة هدى ونبراسًا للعناية بكتاب الله عز وجل، وتحفيزًا لأبنائنا الوافدين على حفظه وتلاوته وتفسيره، وتأتي تجسيدًا للجهود التي تقوم بها مؤسسة الأزهر الشريف للعناية بالقرآن الكريم وحفظته.

وقدمت التحية والثناء لكل الطلاب المشاركين في المسابقة، مطالبة إياهم ببذل المزيد من الجهد في حفظ القرآن الكريم واستذكاره، مضيفة أن من حفظ القرآن الكريم وعمل بما فيه ارتقى في درجات الجنة، على قدر ما قرأ ورتل، علاوة على أنه يشفع له يوم القيامة.

واختبر الطلاب والطالبات المشتركين في مسابقة حفظ وترتيل ربع القرآن الكريم كل من:

د.محمد إبراهيم سليمان، مدرس علم التفسير بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ود.على شمس الدين باحث بالأمانة العامة بهيئة كبار العلماء، ود. أحمد عبدالعليم مسؤول وحدة الحوكمة والاستدامة بالمركز.

وأقيمت فعاليات مسابقة حفظ وترتيل القرآن الكريم تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وإشراف الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.

وجدير بالذكر أن المسابقة تهدف إلى حفظ وترتيل القرآن الكريم، وتشجيع الناشئة والشباب على الإقبال على القرآن الكريم حفظًا وتدبرًا وتعلمًا لأحكامه وآدابه، كما تعمل على اكتشاف وتشجيع المواهب القرآنية، والأصوات الحسنة، وتهيئتهم وإعدادهم للمشاركة في المحافل والمسابقات الدولية للقرآن الكريم، بالإضافة إلى تحصين الطلاب الوافدين والأجانب ضد الأفكار التي لا تتفق مع المنهج الأزهري الوسطي، وحمايةً لهم من استغلال بعض التيارات المتطرفة لهم.