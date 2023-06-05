الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى ميلادها.. حفيد هدى سلطان: تعلّمت منها الالتزام الكامل

هدى سلطان
هدى سلطان

لم تفشل يومًا في دور جسدته فكلها كانت عابرة للقلب، وحجزت مكانتها بمجرد ظهورها على الشاشة، فهي “أم حسن” في أرابيسك و"فاطمة تعلبة" في الوتد وغيرها من الأدوار التي برعت في أدائها، تحل اليوم 5 يونيو ذكرى وفاة الفنانة القديرة هدى سلطان، وهي واحدة من نجمات الزمن الجميل، التي قدّمت الكثير والكثير من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية. 

وفي هذا الصدد، تحدث الفنان محمد جمال سعيد عن جدته الفنانة هدي سلطان لأول مرة، قائلا إنها نور روحه، التي تعلّم منها الكثير خاصًة في المجال الفني، كما أنها هي بوصلته الفنية، وعلّمته كيف ينتقي أدواره ليتميز عن غيره في عالم الفن.

وأضاف الفنان محمد جمال سعيد في تصريحه لـ"الدستور": "اتعلّمت منها الالتزام الكامل، خاصًة أنها أول واحدة تعلمني كيفية قراءة الورق الذي أحصل عليه لتجسيد دور بعينه، وهي من شجعتني على خوضي المجال الفني، إلا أنها كانت تحب عدم ذكر اسمها حتي يتم اختياري دون محسوبية".

وتابع: "كانت جدتي رحمة الله عليها تسجل دورها على شريط كاسيت لتسمعه وتعيده بشكل مستمر حتي يظل الحوار عالقًا برأسها، وهذا ما ورثته عنها من ضمن طقوسها الخاصة، بجانب التركيز والالتزام، والسعي دائمًا للحصول على الفرصة للشعور بطعم النجاح دون مساعدة أحد، وعن استحقاق بعيدًا عن المحسوبية".

الفنانة الراحلة هدى سلطان

ولدت الفنانة هدى سلطان في عام 1925 من محافظة الغربية، وكانت الأخت الثانية لأربعة أشقاء دخلوا عالم الفن جميعهم، أولهم الفنان محمد فوزي الذي شكل لها أزمة عند دخولها عالم السينما في رفضه لدخولها هذا المجال، ولهذا السبب تحولت من بهيجة عبد السلام عبد العال لهدى سلطان حتى تدخل المجال الفني الذي لطالما حلمت به في سن منذ نعومة أظافرها، وظلت بهذا الاسم لسنوات حتى اكتشف مفاجأة من الإذاعة وقاطعها لمدة 4 سنوات حتى تزوجت من الفنان الراحل فريد شوقي الذي حصد لقب "وحش الشاشة".

الإلتزام الكامل الفنان محمد فوزي الفنان محمد جمال سعيد الفنانة الراحلة هدى سلطان الفنانة الراحلة الفنانة هدى سلطان

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