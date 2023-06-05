إفريقيا خارج المربع الذهبي بكأس العالم تحت 20 سنة للنسخة الثالثة تواليا

عجزت المنتخبات الإفريقية الأربعة عن حجز مقعد لها في دور قبل النهائي في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة للمرة الثالثة على التوالي بخروج منتخب نيجيريا من دور الثمانية على يد منتخب كوريا الجنوبية بهزيمته بنتيجة هدف نظيف، وكانت نيجيريا هي الممثل الإفريقي الوحيد في هذا الدور.

نيجيريا

وكان إقصاء نيجيريا بمثابة المفاجأة لأنها تمكنت في دور الـ16 من تفجير مفاجأة مدوية بإطاحتها بمنتخب الأرجنتين صاحب الأرض والجمهور، والمرشح الأقوى للتتويج باللقب، وصاحب الرقم القياسي بـ6 ألقاب بفوزها عليه بنتيجة هدفين دون رد.

وكانت نيجيريا قد احتلت المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط جمعتها من انتصارين على منتخب الدومينيكان بنتيجة 2 – 1 في الجولة الأولى، ومنتخب إيطاليا بنتيجة هدفين دون مقابل في الجولة الثانية في حين في الجولة الثالثة انهزم على يد منتخب البرازيل بنتيجة هدفين نظيفين.

نيجيريا شاركت للمرة الـ13 في تاريخها، واستطاعت أن تتأهل إلى دور ربع النهائي 7 مرات لكنها فشلت في تجاوزه 4 مرات، المرة الأولى كانت في نسخة 1999 في نيجيريا أمام منتخب مالي بخسارتها بنتيجة 1 – 3، والمرة الثانية كانت في نسخة 2007 في كندا على يد منتخب تشيلي بهزيمته بنتيجة 4 أهداف دون رد، والمرة الثالثة كانت في نسخة 2011 في كولومبيا بخسارته بنتيجة 2 – 3.

أوروجواي

وقبلها في دور ثمن النهائي منتخب أوروجواي أقصى منتخب جامبيا بعد أن هزمه بنتيجة هدف دون مقابل.

وكانت جامبيا قد تمكنت من تصدر المجموعة السادسة بـ7 نقاط حصدتها من انتصارين على منتخبي الهندوراس، وفرنسا بنفس النتيجة 2 – 1 في الجولتين الأولى والثانية على الترتيب، وتعادل وحيد كان سلبيا مع منتخب كوريا الجنوبية في الجولة الثالثة.

وهذه هي المشاركة الثانية فقط لجامبيا بعد نسخة 2007، وخرجت أيضا من دور الـ16 على يد منتخب النمسا بهزيمتها بنتيجة 1 – 2.

تونس

ومنتخب تونس أيضا قد توقفت مسيرته عند دور الـ16 بخسارته أمام البرازيل بنتيجة كبيرة 1 – 4.

وكانت تونس قد تواجدت في الترتيب الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط جمعتها من انتصار يتيم على منتخب العراق بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية، وهزيمتين على يد منتخبي إنجلترا، وأوروجواي بنفس النتيجة بهدف دون رد في الجولتين الأولى، والثالثة على الترتيب.

وتحققت أفضل نتيجة لتونس في مشاركتها الثالثة.

السنغال

أما منتخب السنغال، فبالرغم من أنه بطل بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة 2023 في مصر بعد أداء مبهر، وكان متوقعا له أن يذهب بعيدا إلا أنه المنتخب الإفريقي الوحيد الذي فشل في تخطي دور المجموعات إذ قبع في قاع المجموعة الثالثة حيث لم يتمكن سوى من حصد نقطتين من تعادلين إيجابيين بنفس النتيجة بهدف لمثله مع منتخبي الكيان الصهيوني، وكولومبيا في الجولتين الثانية، والثالثة على الترتيب، وخسر أمام منتخب اليابان بنتيجة هدف دون مقابل في الجولة الأولى.

وهذه هي المرة الأولى في مشاركات السنغال الأربعة لم تنجح في تجاوز دور المجموعات.

آخر تواجد إفريقي في المربع الذهبي

واللافت للنظر أن آخر تواجد إفريقي في المربع الذهبي كان في نسخة 2015 في نيوزيلندا، وكان يمثل 50 % بتواجد منتخبي السنغال، ومالي لكن لم يتمكن المنتخبان من الوصول إلى المباراة النهائية حيث خسرت السنغال أمام البرازيل بخماسية نظيفة، وانهزمت مالي على يد منتخب صربيا بنتيجة 1 – 2.