كيف يساعدك العلاج بالتدليك في تحسين صحتك الجسدية والعقلية؟

العلاج بالتدليك هو إحدى طرق العلاج اليدوية التي تستخدم لتحسين صحة وعافية الجسم والعقل من خلال الضغط واللمس والإمساك بالعضلات وأنسجة الجسم الأخرى، مثل: الأغشية العضلية، و الأوتار.

يعتبر العلاج بالتدليك هو إحدى الطرق القديمة والمعروفة للعناية بالصحة الجسدية والعقلية حيث يتم من خلاله تحريك وتدليك العضلات والأنسجة الرخوة في الجسم بطرق مختلفة، لتحسين وظائفها وتخفيف التوتر والألم.

يوجد العديد من الأنواع والفوائد للعلاج بالتدليك، لكن هل هناك أي موانع أو أضرار لهذا العلاج؟ ففي هذا السطور التالية يوضح الخبراء بموقع "ndtv" مفهوم العلاج بالتدليك وأبرز فوائده وأنواعه المختلفة، وكذلك الموانع والأضرار التي قد تصاحبه.

فوائد العلاج بالتدليك:

يساهم العلاج بالتدليك في التخفيف من توتر العضلات والشد العضلي، تعزيز الدورة الدموية والمناعة، إضافة إلى التقليل من التوتر والقلق والشعور بالاسترخاء.

كما يساعد التدليك في تعزيز شفاء الأنسجة المصابة والإصابات الرياضية وتخفيف آلام الحمل والتورم، إضافة إلى تخفيف أعراض الألم العضلي الليفي وآلام السرطان، فضلًا عن تخفيف الشعور بالإمساك وتحسين جودة نومك.

أنواع العلاج بالتدليك متعددة:

التدليك السويدي: هو نوع خفيف وشائع، يستخدم ضربات ناعمة وطويلة وإيقاعية على الطبقات العليا من العضلات، يناسب المبتدئين والذين يرغبون في الاسترخاء .

التدليك الرياضي: هو نوع مخصص للرياضيين أو المصابين بإصابات عضلية، يستخدم ضغطًا عميقًا وحركات تدليك لطيفة، يساهم في زيادة المرونة وتحسين الأداء .

تدليك نقاط التوتر: هو نوع يركز على أماكن ألياف العضلات المشدودة وتدليكها والتدليك العميق، وهو نوع قوي يستهدف الطبقات العميقة من العضلات والأنسجة، يستخدم ضربات بطئية وضغط عميق بالإصبع، يفيد في حالات التضرر أو التهابات الأنسجة .

تدليك الطفل: هو نوع يستخدم للأطفال الرضع لتخفيف الاضطرابات الهضمية مثل المغص والإمساك، بالإضافة إلى تدليك "شياتسو": هو نوع يشابه الوخز بالإبر، يستخدم الضغط بالأصابع على نقاط محددة في الجسم.

موانع وأضرار العلاج بالتدليك:

هناك بعض الموانع والأضرار للعلاج بالتدليك، ويجب استشارة الطبيب قبل اللجوء إليه في بعض الحالات، مثل أثناء الحمل، خاصة في الثلاثة أشهر الأولى، لأنه قد يزيد من خطر الإجهاض أو التسمم الحملي.

وجود طفح جلدي أو جروح أو عدوى أو التهابات في منطقة التدليك، وفي حال الاشتباه في حدوث كسور في العظام أو تمزق في الأربطة أو الأوتار، وإذا كان الشخص يعاني من مرض يهدد حياته، مثل سرطان الدم أو انخفاض شديد في عدد خلايا الدم.