رمضان عبدالمعز: قول فلان في الجنة وفلان في النار كذب على الله

قال رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن هناك أناس يجعلون أنفسهم أوصياء على خلق الله، يكذبون على الله ويُسكنون الناس الجنة والنار بمزاجهم، مردفا: "احفظ لسانك وأنت تتعامل مع الله، لا تقل هذا في الجنة وهذا في النار".

أضاف عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين: "لا تفتى بدون علم، لا توزع الجنة والنار على مزاجك، ولو أن أحدهم ارتكب معصية لعله يتوب، ويكون أقرب إلى الله منك، الله يفصل يوم القيامة، ويقرر من يدخل الجنة والنار، يتوب أو يعذب أو يغفر أو يرحم أو يعاقب، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء".

وأردف "ربنا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، من الغل والحسد والحقد، والإثم والبغى، بغير الحق والكبائر، وحرم الشرك، والتقول على بدون علم".

وختم بذكر الآية:" قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ".