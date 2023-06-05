الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رمضان عبدالمعز: قول فلان في الجنة وفلان في النار كذب على الله

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قال رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن هناك أناس يجعلون أنفسهم أوصياء على خلق الله، يكذبون على الله ويُسكنون الناس الجنة والنار بمزاجهم، مردفا: "احفظ لسانك وأنت تتعامل مع الله، لا تقل هذا في الجنة وهذا في النار". 

أضاف عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين: "لا تفتى بدون علم، لا توزع الجنة والنار على مزاجك، ولو أن أحدهم ارتكب معصية لعله يتوب، ويكون أقرب إلى الله منك، الله يفصل يوم القيامة، ويقرر من يدخل الجنة والنار، يتوب أو يعذب أو يغفر أو يرحم أو يعاقب، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء".

وأردف "ربنا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، من الغل والحسد والحقد، والإثم والبغى، بغير الحق والكبائر، وحرم الشرك، والتقول على بدون علم".

وختم بذكر الآية:" قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ".

رمضان عبدالمعز الجنة والنار الكذب على الله

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يوجه بعلاج طفل يعانى من تجلط الشريان الرئوى

بعد منافسته في كان.. مخرج "الترعة": طاقم العمل لم يسافر بسبب التكلفة

نائب محافظ الشرقية: لدينا أكثر من 300 سيدة فى مراكز القيادة

الخارجية الأمريكية: مواصلة هدم منازل الفلسطينيين "يدمّر" فرص حل الدولتين

"حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان".. مثقفون يشعلون شرارة الغضب فى 5 يونيو 2013

خالد يوسف لـ"الشاهد": الإخوان هاجمونى بسبب ويجا

خالد يوسف لـ"الشاهد": 30 يونيو أعلى تجليات لتجمع إرادات المصريين

خالد يوسف لـ"الشاهد": الإخوان بادروا باستخدام العنف يوم 28 يناير وهذا الدليل

الأكثر قراءة

«السوبر» المصرى.. خطة لتطوير إنتاجية محصول الأرز وزراعة أصناف تتحمل التغيرات المناخية

محافظ أسيوط يشارك فى تشجير وزراعة الأشجار المثمرة

إجراء أول عملية منظار لسيدة ستينية بمستشفى الفشن المركزى

"دحر التلوث البلاستيكى".. محافظة الشرقية تحتفل باليوم العالمى للبيئة (صور)

تأجيل محاكمة 18 متهمًا بجلب المخدرات والاتجار بها لـ3 يوليو

وزيرة التخطيط: ضخ سلع مخفضة لتقليل عبء التخضم ومعدلاته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس