الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نائب يعلق على كلمة وزيرة التخطيط خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

حسام الخولي
حسام الخولي

علق  حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، على ما أعلنته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023 ـ 2024، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم قائلًا: "ما قالته وزيرة التخطيط هو ردًا على كل ما يدور برأس كل مواطن من أبناء الشعب المصري، حيث ردت الدكتورة هالة السعيد بكل شفافية". 

أضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية الحياة، أن هالة السعيد وزيرة من الطراز الأول،  فهي ليست فقط وزيرة اقتصادية، إنما سياسية أيضًا وتعلم كيف ترد على كل نائب حيث ردت على كل واحد منهم بالاسم، معقبًا:"ما طلبناه وما أوضحته سيريح الشعب المصري وسيريحنا نحن شخصيًا".

وأشار إلى أن هالة السعيد أوضحت معلومات كثيرة عن المشروعات التي تقام على أرض الوطن، كما أنها أوضحت الأمور المتعلقة بالشركاء الأجانب في المشروعات القومية والأمور الأخرى المتعلقة بالقروض، وكانت إجاباتها واضحة في الجانب الأخير.. الدولة لم تزاحم القطاع الخاص وفقا لشرح هالة السعيد أمام أعضاء مجلس الشيوخ، لأن استثمارات البنية التحية لا يُقبل عليها القطاع الخاص ولكن تتولاها الدولة في البداية.

كما أكد أن وزيرة التخطيط قدمت نقاشًا مهمًا للغاية، لا سيما فيما يتعلق بكل ما يفكر فيه المواطن المصري حيال دولته".

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