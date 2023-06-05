التخطيط: الاقتصاد المصرى لديه أساسيات حتى يتجاوز الأزمات العالمية

قال الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أثرت على المواطنين بكل دول العالم، لافتة إلى أن لدى الاقتصاد المصري أساسيات حتى يتجاوز الأزمات العالمية.

أضافت هالة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام في السياسة" مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أننا في فترة استثنائية عانينا من أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وكان لهما تداعيات على الاقتصاد المصري.

يوجد خطة للإصلاح الهيكلي

وأكدت أنه يوجد خطة للإصلاح الهيكلي، ودفع التعليم الفني وزيادة صادراتنا وزيادة عائداتنا من السياحة ودخول القطاع الخاص في مجموعة من القطاعات والدولة بدأت تتخارج منها، وكذلك تقليل الإنفاق لعدم التأثير على المواطن.

وأكدت أن الاقتصاد المصري به الكثير من الأساسيات، وبدأت الأسعار في الاتجاه العالمي تتجه للنزول ويوجد لدينا خطة للاصلاح الاقتصادي، والأوضاع خلال الأشهر القليلة القادمة ستكون في الأفضل.