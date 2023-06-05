الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

التخطيط: الاقتصاد المصرى لديه أساسيات حتى يتجاوز الأزمات العالمية

هالة السعيد
هالة السعيد

قال الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أثرت على المواطنين بكل دول العالم، لافتة إلى أن لدى الاقتصاد المصري أساسيات حتى يتجاوز الأزمات العالمية.

أضافت هالة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام في السياسة" مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أننا في فترة استثنائية عانينا من أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وكان لهما تداعيات على الاقتصاد المصري.

 يوجد خطة للإصلاح الهيكلي

وأكدت أنه يوجد خطة للإصلاح الهيكلي، ودفع التعليم الفني وزيادة صادراتنا وزيادة عائداتنا من السياحة ودخول القطاع الخاص في مجموعة من القطاعات والدولة بدأت تتخارج منها، وكذلك تقليل الإنفاق لعدم التأثير على المواطن. 

وأكدت أن الاقتصاد المصري به الكثير من الأساسيات، وبدأت الأسعار في الاتجاه العالمي تتجه للنزول ويوجد لدينا خطة للاصلاح الاقتصادي، والأوضاع خلال الأشهر القليلة القادمة ستكون في الأفضل. 

وزيرة التخطيط الاقتصاد المصرى أساسيات الأزمات العالمية الأزمة الروسية الأوكرانية الأسعار خطة للاصلاح الهيكلي

مواد متعلقة

أحمد أبوهشيمة: خروجى من أسرة متوسطة كان دافعًا لتخطى التحديات.. وأقدر كل العائلات التى ساهمت فى نمو الاقتصاد المصرى

محافظ البنك المركزى المصرى يشهد إصدار تقرير آفاق الاقتصاد الإفريقى لعام 2023

أحمد يعقوب: الاقتصاد المصري هو قائد النمو في المنطقة

في رسالة للبرلمان.. وزير المالية: حزمة تيسرات وتشريعات حكومية لدعم الاقتصاد المصرى

ممثلة "مستقبل وطن": قطاع السياحة يستطيع إعادة الاقتصاد المصرى إلى مكانته

الوصيف: السياحة لها دور وطني كبير للمساهمة في الاقتصاد المصري

الأكثر قراءة

النيابة العامة تحيل صاحبة قناة "أم زياد وهبة" وابنِها وزوجِها للجنايات

«السوبر» المصرى.. خطة لتطوير إنتاجية محصول الأرز وزراعة أصناف تتحمل التغيرات المناخية

حبس عامل هشم رأس شقيقته إثر خلاف على الميراث بأطفيح

أيام الثورة والخلاص.. خالد يوسف: «المعزول» غضب منى بشدة لأننى قلت «لولا عبدالناصر لظل محمد مرسى ورا الحمار فى بلدهم بدون تعليم»

هل يؤدي تناول العنب يوميًا إلى زيادة الإصابة ببكتيريا الأمعاء؟

دفنه تحت "صبة خرسانية".. ننشر صور الطفل مروان ضحية العنف بالمرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس