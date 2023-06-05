الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لليوم السادس.. استمرار فعاليات القوافل التعليمية لمراجعات الثانوية العامة بالغربية

مراجعات مجانية
مراجعات مجانية

واصلت القوافل التعليمية فعالياتها لليوم السادس على التوالي، لعقد المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية بجميع الإدارات التعليمية العشر، وبإقبال طلابي متميز، حيث بلغ عدد الطلاب الحاضرين للقوافل 168 طالبا.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير لشئون المديريات، وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة".

وتستهدف القوافل رفع مستوى الأداء التعليمي لأبنائنا الطلاب ومواجهه الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وأولياء الامور.

وأكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعاليم بالغربية، أن هذه القوافل موجهة لدعم أبنائنا طلاب الثانوية العامة بمحافظات الجمهورية، عبر تقديم خدمة القوافل التعليمية للمراجعات النهائية قبل انعقاد الامتحانات لطلاب المدارس الحكومية، للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية؛ وتقديم الدعم التعليمي والنفسي لأبنائنا الطلاب. 

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لليوم السادس علي التوالي استمرار فعاليات القوافل التعليمية مراجعات حياة كريمة للثانوية العامة تحت شعار تقدر في 10 أيام مراجعات حياة كريمة للثانوية العامة استمرار فعاليات القوافل التعليمية للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بالغربية إستمرت فعاليات القوافل التعليمية في يومها السادس للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية بج وبإقبال طلابي متميز حيث بلغ عدد الطلاب الحاضرين للقوافل ١٦٨

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