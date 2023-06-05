لليوم السادس.. استمرار فعاليات القوافل التعليمية لمراجعات الثانوية العامة بالغربية

واصلت القوافل التعليمية فعالياتها لليوم السادس على التوالي، لعقد المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية بجميع الإدارات التعليمية العشر، وبإقبال طلابي متميز، حيث بلغ عدد الطلاب الحاضرين للقوافل 168 طالبا.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير لشئون المديريات، وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة".

وتستهدف القوافل رفع مستوى الأداء التعليمي لأبنائنا الطلاب ومواجهه الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وأولياء الامور.

وأكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعاليم بالغربية، أن هذه القوافل موجهة لدعم أبنائنا طلاب الثانوية العامة بمحافظات الجمهورية، عبر تقديم خدمة القوافل التعليمية للمراجعات النهائية قبل انعقاد الامتحانات لطلاب المدارس الحكومية، للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية؛ وتقديم الدعم التعليمي والنفسي لأبنائنا الطلاب.

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