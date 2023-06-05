برلمانية: الدولة المصرية تولى ملفى "البيئة والمناخ" اهتمامًا غير مسبوق

قالت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن بأسوان، إن العالم يحتفل بـ"اليوم العالمي للبيئة" الذي يوافق 5 يونيو من كل عام، ويأتي في مرحلة مختلفة تشهدها الدولة المصرية الحديثة، تتعلق بشقين رئيسيين هما الشغل الشاغل للقيادة السياسية "المناخ والبيئة النظيفة".

وقالت النائبة نيفين حمدي في تصريحات لها، إن القيادة السياسية الرشيدة وفي ظل ما شتهده الدول والعالم أجمع من أزمات اقتصادية وتراجع في الطاقات المتجددة والعودة لاستخدام الوقود الأحفورى، وهو ضد التعهدات ومصلحة كوكب الأرض، تعمل وتسخر كل إمكانياتها وطاقتها من أجل إدارة ملف البيئة والموراد الطبيعية بشكل أمثل وأمن، لافتة إلي أن حماية البيئة وتنميتها ومواجهة الآثار المحتملة للتغيرات المناخية مسئولية العالم أجمع.

وأكدت عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أهمية هذا الملف بالنسبة لمصر، مشيرة إلي أن استضافت الدولة في السادس من نوفمير 2022، لقمة الأمم المتحدة للمناخ Cop 27، بمدينة شرم الشيخ وهو الحدث الأهم والأكبر الذى يستهدف اعتراف الدول الكبرى بمسئولياتها إزاء التغيرات المناخية، بمشاركة 197 دولة، بمثابة نقطة تحول جذرية في جهود المناخ الدولية التي يتم بالتنسيق مع جميع الأطراف لصالح إفريقيا والعالم أجمع.

وأضافت أن الأمم المتحدة حددت شعار يوم البيئة العالمي، هذا العام تحت عنوان "دحر التلوث البلاستيكي"، وذلك لما يمثله المصنوعات البلاستيكية، بصحة الإنسان وبالتنوع البيولوجي، لافتة إلي أنه ينتج أكثر من 400 مليون طن من المصنوعات البلاستيكية سنويًا في جميع أنحاء العالم، نصفها تقريبًا مصمم للاستخدام مرة واحدة فقط، وفي المقابل لا يُعاد تدوير سوى أقل من 10% منها، مؤكدة أهمية تضافر كل جهود المؤسسات والمنظمات والحكومات لكل دول العالم، من أجل السيطرة عليها لضمان سلامة البيئة وتنميتها وحماية المواطنين وتعظيم الحق في العيش في بيئة سليمة وآمنة.

واختتمت النائبة نيفين حمدي بيانها بالإشادة لما حققته مصر من مؤشر إيجابي وحصولها علي المركز رقم 127 ضمن 180 دولة تضمنهم مؤشر الأداء البيئي (EPI) بمعدل أداء قدره 35.5 نقطة بنسبة تقدم قدرها 6.5% عن العشر سنوات الماضية، وذلك عام 2022، فضلًا عن أنها جاءت بالمركز رقم 20 ضمن 63 دولة تضمنها مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) بمعدل أداء قدره 59،37 نقطة متقدمة بذلك عن كل من تركيا التي حققت المركز 47 والولايات المتحدة الأمريكية التي حققت المركز 52، وذلك عام 2023، مما يدل علي نجاح القيادة السياسية ورؤيتها وإدارتها لملفي البيئة والمناخ، من أجل مستقبل أفضل لأولادنا ولمجتمعاتنا.

يعد يوم البيئة العالمي الذي يُشرف عليه برنامج الأمم المتحدة للبيئة ويُحتفل به سنويًا في 5 يونيو منذ عام 1973، أكبر منصة عالمية للتوعية البيئية العامة، حيث يحتفل به ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وفي عام 2023، استضافته دولة كوت ديفوار الفعاليات الاحتفالية بهذه المناسبة.