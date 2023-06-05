قطاع المعاهد الأزهرية يوجه بعقد لجنة خاصة لطالبة بالغربية مراعاة لظروفها الصحية

في لفتة إنسانية..

انطلقت أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي بمادة القرآن الكريم، اليوم الإثنين، وسط هدوء واستقرار باللجان وعدم وجود أية شكاوى من عدم مراعاة الامتحانات للوقت المحدد، أو صعوبة الأسئلة.

وفي لفتة إنسانية، وجه قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبدالغني، بعقد لجنة خاصة للطالبة شهد عوض عبدالقادر، الطالبة بلجنة فتيات الجميزة التابعة لمنطقة الغربية الأزهرية، نظرا لظروف حالتها الصحية والمرضية، وتوفير سبل الراحة لها وكل الاحتياجات الخاصة التي تجعلها تقوم بأداء امتحانها على أفضل وجه.

وتفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، لجان معهد فتيات العبور، والتي تضم معاهد(فتيات الكريم - بنين الكريم - فتيات العبور -بنين العبور) التابعين لمنطقة القاهرة الأزهرية، موجها بضرورة اتخاذ الإجراءات المتبعة في أعمال الامتحانات لرؤساء اللجان والملاحظين، لخروج الامتحانات في أفضل صورة، وتيسيرا على الطلاب وتوفير الجو المناسب لهم.

وتلقت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية التقارير الفنية من واضعي الامتحان، والتي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، وبمتابعتها ردود فعل طلاب القسم العلمي من خلال لجان المتابعة المتواجدة من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية في المحافظات ورصد ردود الفعل تجاه امتحان القرآن الكريم، عبر طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية عن رضاهم بامتحان مادة القرآن الكريم، مؤكدين أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وأشاد قطاع المعاهد الأزهرية بالتزام الطلاب بالتعليمات، متمنيا كل التوفيق والسداد للطلاب الذين أثبتوا التزامهم التام بمبادئ الأزهر الشريف في الاعتماد على النفس، والسعي لتحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدا أن ما يتم مشاهدته في اللجان على مستوى الجمهورية يدل على تغيير جذري لثقافة الطلاب، وحبهم وانتمائهم لأزهرهم ووطنهم.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.