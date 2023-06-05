تشكيل الزمالك.. نداى والجزيرى يقودان الهجوم أمام الاتحاد السكندرى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح- حسام عبدالمجيد- محمد طارق- حمزة المثلوثي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- سيد عبدالله "نيمار"- أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: مصطفى شلبي- سيف الدين الجزيري- إبراهيما نداي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد نديم ومحمد عبدالغني ومصطفى الزناري وسيف جعفر وعبدالله جمعة وأحمد بلحاج ومحمد حسام "بيسو" وعمر جابر وناصر منسي.