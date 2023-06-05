الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الزمالك.. نداى والجزيرى يقودان الهجوم أمام الاتحاد السكندرى

الزمالك
الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح- حسام عبدالمجيد- محمد طارق- حمزة المثلوثي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- سيد عبدالله "نيمار"-  أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: مصطفى شلبي- سيف الدين الجزيري- إبراهيما نداي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد نديم ومحمد عبدالغني ومصطفى الزناري وسيف جعفر وعبدالله جمعة وأحمد بلحاج ومحمد حسام "بيسو" وعمر جابر وناصر منسي.

 

 

الزمالك خوان كارلوس أوسوريو أوسوريو الاتحاد السكندرى الاتحاد

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