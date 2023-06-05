الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: توجيهات الرئيس بتعزيز صناعات التعهيد يسهم فى زيادة الصادرات الرقمية

المهندس أحمد عثمان
المهندس أحمد عثمان

أشاد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتعزيز جهود تنمية صناعة التعهيد ودعم المهنيين المستقلين وزيادة أعدادهم، من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة، ويعزز من تنافسية الكوادر المصرية على المستوى الدولي، على النحو الذي يسهم في زيادة حصيلة مصر من الصادرات الرقمية، ومواكبة التطور السريع على مستوى العالم في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

وقال عثمان إن مصر تبذل جهوداً كبيرة للنهوض بصناعة الإلكترونيات من خلال تعميق التصنيع المحلي للأجهزة وتصميم الدوائر الإلكترونية، مشيراً إلى أن مصر تمتلك عددا كبيرا من الكوادر البشرية والخريجين المؤهلين في هذا المجال، ويجب استغلالهم وتطوير وتنمية مهاراتهم لتوطين هذه الصناعة الهامة التي تتواكب مع التطورات التكنولوجية وعصر التحول الرقمي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية تعزيز وتشجيع الاستثمار في مجال صناعة الإلكترونيات والتعهيد والبرمجيات والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذه المجالات، والمشاركة والتعاون بين الدولة والقطاع الخاص للتوسع فى هذه الصناعات.

المهندس أحمد عثمان السيسي دعم المهنيين الكوادر المصرية الاقتصاد القائم الصناعة الهامة

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