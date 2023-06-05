المؤتمر: تصريحات وزيرة التخطيط تعكس إتجاه الدولة نحو تقليل الاقتراض

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن تصريحات وزيرة التخطيط أمام مجلس الشيوخ والتي أشارت فيها إلي التوجه الحكومي بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا بشروط ميسرة وتكون ذات بعد تنموي كبير مع خفض الإنفاق تصريح هام جدا و يعكس إتجاه الدولة نحو تقليل الاقتراض.

وتابع "فرحات" في تصريحات له، أنه إذا كانت هناك ضرورة قصوي و بشروط ميسرة حتى نستطيع أن نسدد القروض السابقة التي حصلنا عليها بجانب التزاماتنا مع صندوق النقل الدولي وكل ذلك يسير في اتجاه تنفيذ المشروعات الكبرى ذات الإنتاج وذات العوائد طويلة الأجل وليس تأجيلها والسير فيها بخطي حثيثة حتى نستطيع أن ندبر السيولة الدولارية المطلوبة لسداد أعباء الديون وهذا تصريح موفق وجيد من الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط ويعكس وجهة نظر الحكومة والقيادة السياسية التي تعمل جاهدة من أجل مصلحة الوطن والمواطنين.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: التصريحات أيضاً حول خطة التنمية 2023 _2024 بأنه لن يتم البدء في مشروعات جديدة و لكن إستكمال المشروعات التي وصلت نسبة تنفيذها إلى 70% أمر مهم جدا وهو ما يعني الانتهاء من المشروعات التي تجاوزت نسبه التنفيذ فيها 70% ومن ثم البدء في مشاريع جديدة ولكن بعد الإنتهاء من المشروعات القائمة الحالية حتى نستطيع أن نعظم العائد من الإستثمار فيها ونشعر بأهميتها وهذا في إطار ما يطلق عليه ترتيب الأولويات.

وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة، أكد “فرحات” أنها تتماشى مع الأهداف الـ17 للأمم المتحدة التي أطلقتها حول التنمية المستدامة للحافظ على الثروات والموارد المالية للأجيال القادمة حيث تسير جميع المحافظات المصرية في هذا الإتجاه الإيجابي من أجل الحافظ على مواردنا وثرواتنا للأجيال القادمة وخلق ما يمكن أن نطلق عليه التنمية المستدامة الصحيحة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إعلان الحكومة طرح 32 شركة لعملية بيع حصتها فيها يأتي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة و هذا أمر محمود حتى يكون هناك فرصة أكبر للقطاع الخاص سواء كانوا مصريين ام أجانب وهو ما سيؤدي إلى تفعيل الإقتصاد المصري وتوفير سيولة نقدية دولارية حتى يكون هناك استقرار لسعر الصرف في السوق المصري.



ولفت “فرحات” إلي أن نشر التوعية الثقافية من خلال المكتبات المتنقلة أمر إيجابي وجيد وفرصة أن ننشر هذا التوجه خاصة أننا لدينا مبادرة حياة كريمة وبالتالي تفعيلها وتفعيل المكتبات المتنقلة للنزول إلى كل قري مصر يساهم في تنمية الفكر في القرى والريف لأنه من المعروف أن الريف المصري يمثل حوالي 60% من تكوين من الشعب المصري وبالتالي عندما نرسل الثقافة من خلال السيارات المتنقلة او المكتبات المتنقلة فهذا أمر مهم جدا بالنسبة للشعب المصري أن يكون متعلما و مثقفا لأن العلم والتعليم هما منارة المعرفة وهو ما سيخلق لدينا جيل واعي و قادر على أن يمارس حياته سواء من الناحية السياسية الديمقراطية أو من الناحية الاقتصادية و تحصينه من براثن الفكر المتطرف الإرهابي وما شابه ذلك.

وتابع “فرحات”: الحركة التعاونية تضم حوالي 18 مليون عضو و خطط الإصلاح الهيكلي بدور التعاونيات أمر مهم جدا سواء في مجال الإتحاد التعاوني العام او الإستهلاكي أو الزراعي أو الحرفي أو الإنتاجي أو الثروة المائية وكل هذه خمسة اتحادات رئيسية تعمل في مجال الحركة التعاونية ومهم جدا تفعيلها ومن المهم جدا أن يعاد توظيفها ودمجها في الحياة الشعبية والمصرية بصفة عامة وبالتالي دور الحركة التعاونية مهم جدا وفاعل و متداخل في جميع مناهج الحياه