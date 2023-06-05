صيف النجوم.. حماقى يعود بـ12 أغنية.. والكينج يجهز مفاجأة.. وأصالة تصالح الجمهور

يستعد نجوم الغناء والطرب فى مصر والوطن العربى لطرح ألبوماتهم الغنائية الجديدة على مدار موسم الصيف الحالى، وتشمل القائمة «السوبر الستار» مثل: عمرو دياب ومحمد منير ومحمد فؤاد وأصالة، ليكون الجمهوران المصرى والعربى على موعد مع باقة غنائية متنوعة.

محمد حماقى

يواظب «حماقى» على طرح ألبوم غنائى كامل، على عكس عدد من المطربين الذين اتجهوا إلى الأغنيات «السنجل»، حيث اعتاد طرح ألبوم كامل كل عامين يضم عددًا كبيرا من الأغانى، وكان آخر ألبوماته «يا فاتنى» الذى تم طرحه فى عام ٢٠٢١، وحقق نجاحًا كبيرًا، ومن المتوقع أن يضم الألبوم الجديد ١٢ أغنية متنوعة.

تامر حسنى

قرر وقف العمل مؤقتًا فى ألبومه الجديد لانشغاله حاليًا بتصوير فيلمه السينمائى الجديد الذى يحمل اسم «تاج»، المقرر طرحه فى دور العرض السينمائية خلال موسم عيد الأضحى المقبل، على أن يستأنف العمل على الألبوم عقب انتهاء تصوير الفيلم ليتم طرحه فى أغسطس المقبل، كما يضم عددًا كبيرًا من الأغنيات، بعضها من كلماته ولحنه بنفسه.

عمرو دياب

سجل، خلال الفترة الماضية، عددًا كبيرًا من الأغنيات استعدادًا لطرح عدد منها على طريقة «السنجل» على مدار أشهر الصيف، كما قرر وضع العديد منها فى ألبومه الغنائى المقرر طرحه نهاية الموسم. ويتعاون «الهضبة» فى الألبوم الجديد مع عدد كبير من صناع الموسيقى الذين شاركوه مشواره الغنائى خلال السنوات الأخيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم الشعراء: «أيمن بهجت قمر وتامر حسين ومحمد القياتى وخالد تاج الدين»، والملحنون: «عزيز الشافعى ومدين ومحمد يحيى»، وعدد من الموزعين أبرزهم: «توما وأحمد إبراهيم ونادر حمدى وغيرهم».

أصالة

تضع النجمة السورية اللمسات الأخيرة على ألبومها الغنائى الجديد، وستكون جميع أغنياته باللهجة المصرية هذه المرة، حيث اعتادت طرح معظم أغنياتها باللهجة الخليجية فى الفترة الأخيرة. وتعود «أصالة» لجمهورها المصرى بالتعاون مع الشاعر عبدالرحمن محمد والملحن محمود الخيامى، والشاعرة هالة على والموزع الموسيقى خالد عز، وعدد كبير من صناع المزيكا فى مصر والوطن العربى.

محمد منير

انتهى «الكينج» من تسجيل عدد من أغنياته الجديدة، ويدرس حاليًا كلمات أغنيات أخرى ستكون مفاجأة لجمهوره تمهيدًا لتسجيلها وضمها للألبوم. وينوى «منير» طرح الأغنيات على طريقة «السنجل»، حيث يتعاون مجددًا مع بعض الموسيقيين الذين تعاون معهم قبل سنوات طويلة، وعلى رأسهم عصام كاريكا.

محمد فؤاد

يعود للجمهور بألبوم غنائى مكون من ٨ أغنيات سيطرحها على طريقة «السنجل»، وكان قد ظهر مؤخرًا فى العديد من الحفلات الغنائية، ووعد جمهوره بطرح المزيد من الأغانى، فضلًا عن العودة للتمثيل والتحضير لفيلم سينمائى قوى.

هيثم نبيل

انتهى من تسجيل ١٠ أغنيات فى ألبومه الغنائى الجديد، وقام بتصوير جميع أعمال ألبومه الجديد على طريقة الفيديو كليب، وانتهى بالفعل من تصوير ٤ منها، على أن يطرحها تباعًا وفى فترات زمنية متقاربة.