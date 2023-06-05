إجراء أول عملية منظار لسيدة ستينية بمستشفى الفشن المركزى

نجح أطباء مستشفى الفشن المركزي جنوب بني سويف، بإشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، اليوم الإثنين، في إجراء عملية منظار لأول مرة داخل المستشفى لمريضة تبلغ من العمر 65 عامًا ومقيمة بمدينة بنى سويف، وذلك فى إطار اهتمام مديرية الصحة ببني سويف على تقديم خدمة صحية جيدة للمرضى.

وقال وكيل وزارة الصحة إن المريضة تعانى من تمزق بالغضروف الهلالى الداخلى للركبة مع تليف زلالى مفصلى كثيف، حيث تم إجراء العملية بنجاح، بعد استئصال التليف الزلالى وتهذيب الغضروف الهلالى الداخلى مع فحص باقى مكونات المفصل والتأكد من سلامتها.

وضم الفريق الطبي كلًا من الدكتور محمد على بركة إخصائي العظام بمستشفى الفشن، والدكتور محمد الشنراوى استشارى العظام، والدكتور عبدالعزيز محمود إخصائي تخدير، وإيمان أحمد صلاح، وآيات جمال، وشريهان حنفى، وصابرين جمال فريق التمريض.

ووجه وكيل وزارة صحة بني سويف الشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبى والتمريض على ما يقدمونه من جهود لخدمة المرضى.