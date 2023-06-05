الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إجراء أول عملية منظار لسيدة ستينية بمستشفى الفشن المركزى

العملية
العملية

نجح أطباء مستشفى الفشن المركزي جنوب بني سويف، بإشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، اليوم الإثنين، في إجراء عملية منظار لأول مرة داخل المستشفى لمريضة تبلغ من العمر 65 عامًا ومقيمة بمدينة بنى سويف، وذلك فى إطار اهتمام مديرية الصحة ببني سويف على تقديم خدمة صحية جيدة للمرضى.

وقال وكيل وزارة الصحة إن المريضة تعانى من تمزق بالغضروف الهلالى الداخلى للركبة مع تليف زلالى مفصلى كثيف، حيث تم إجراء العملية بنجاح، بعد استئصال التليف الزلالى وتهذيب الغضروف الهلالى الداخلى مع فحص باقى مكونات المفصل والتأكد من سلامتها.

وضم الفريق الطبي كلًا من الدكتور محمد على بركة إخصائي العظام بمستشفى الفشن، والدكتور محمد الشنراوى استشارى العظام، والدكتور عبدالعزيز محمود إخصائي تخدير، وإيمان أحمد صلاح، وآيات جمال، وشريهان حنفى، وصابرين جمال فريق التمريض.

ووجه وكيل وزارة صحة بني سويف الشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبى والتمريض على ما يقدمونه من جهود لخدمة المرضى.

الدكتور محمد يوسف بني سويف صحة بني سويف فريق التمريض مديرية الصحة مستشفى الفشن المركزي

الأكثر قراءة

«السوبر» المصرى.. خطة لتطوير إنتاجية محصول الأرز وزراعة أصناف تتحمل التغيرات المناخية

النيابة العامة تحيل صاحبة قناة "أم زياد وهبة" وابنِها وزوجِها للجنايات

وزيرة التعاون الدولى تستعرض تطور عملية تحديث الاستراتيجيات مع شركاء التنمية

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطالبية

"المنصورة الجديدة" تطلق "ازرع شجرة" احتفالا باليوم العالمي للبيئة

محافظ السويس يُتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس