يوم البيئة العالمي.. ماذا أعدت وزارة الثقافة في احتفالية 5 يونيو؟

يحتفل العالم، الاثنين، بيوم البيئة العالمي والذي بدأ احتفال دول العالم به في 1972 حيث تستضيف في 5 يونيو من كل عام مدينة في العالم الفعاليات الرسمية لهذا اليوم، كما تم إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة "UNEP" التابع لمنظمة الأمم المتحدة في نفس السنة والذي استغل الاحتفال العالمي بالبيئة في 5 يونيو لتوضيح المخاطر المحيطة بالبيئة، واتخاذ إجراءات سياسية وشعبية للحفاظ عليها.

“الدستور” يكشف كيف أعدت وزارة الثقافة لهذا اليوم بعد مشاركتها للفعالية فى مؤتمر قمة المناخ فى دورته 27 بمدينة شرم الشيخ.

أول قصر ثقافة صديق للبيئة

نوهت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني إلى أن أحد مخرجات مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ فى دورته 27، أنه سيتم إنشاء أول قصر ثقافة بمنطقة أبوسمبل صديق للبيئة، وسيتبعه إنشاء عدد من بيوت الثقافة التي سيتم بناؤها بخامات بيئية مستوحاة من الطبيعة، وذلك على هامش فعاليات قمة المُناخ في جلسة «شبكة التراث المناخي... الحلول المناخية القائمة على التراث الثقافي».

"قصر ثقافة افتراضي" للوصول لأصحاب المواهب

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ خلال أجتماعه اليوم مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، إنه تم بحث إنشاء "قصر ثقافة افتراضي" لتمكين أصحاب المواهب والمهارات في مختلف الفنون، من عرض مواهبهم عبر هذه المنصة، على غرار ما يحدث فى قصور الثقافة، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون بين الوزارتين، وهو ما يلعب دوراً فى الحفاظ على البيئة.

تضمن الاجتماع متابعة مستجدات أعمال مشروع إنشاء "منصة تراث مصر الرقمية"، الذي يتم تنفيذه من خلال التعاون المشترك بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة.

إنقاذ قرية حسن فتحي وإعادة أحياء مدينة شالى

تحركت وزارة الثقافة للتنبيه إلى المخاطر التي تهدد التراث حيث حرصت على التعاون مع الهيئات الدولية العاملة في التراث إلى تبني مشروعات لإعادة أحياء التراث والحفاظ عليه، مثل مشروع إنقاذ قرية حسن فتحي، رائد العمارة البيئية بالبر الغربي بالأقصر، إعادة أحياء مدينة شالي بسيوة، ومشروعات جمع وتوثيق التراث غير المادي وتوثيقه وتسجيله على قوائم اليونيسكو،و دعم الحرفيين أصحاب الحرف التراثية البيئية.