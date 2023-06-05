مفيد شهاب يكشف كيف استردت مصر أرض سيناء بالكامل

قال الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية الأسبق، إن إسرائيل رغم فوزها في 5 يونيو بنت جدارًا عازلًا هو خط بارليف على مانع مائي كبير وهو قناة السويس وأمام هذين العائقين الكبيرين قالوا إنه استحالة أن تعبر القوات المصرية أو غيرها إلى سيناء، إنما القوات المصرية بتصميمها وإرادتها واعتمادها على أبناء الشعب المصري، وبعد إعادة تسليح القوات المسلحة من جديد إلى أصبحت في مركز القوة واستطاعت مصر خلال 6 سنوات أن تقوم ببعض العمليات التي تؤرق إسرائيل.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن حرب الاستنزاف هي نقطة البداية في إعلان تصميم القوات المسلحة المصرية على أن تحول هزيمة 67 إلى نصر عسكري قوي، وبالفعل كانت نصر أكتوبر في 73 الذي أثبتت فيه القوات المصرية أن كل ما كانت تعتقد اسرائيل أنه لا يمكن أن يهزم وبالذات المرور وعبور قناة السويس، تم بأساليب علمية حددها المهندسون المصريون وبخراطيم المياه التي من خلالها تم فتح منافذ في الجدار العازل الذي أعلنت إسرائيل مرارا أنه - أي خط بارليف، لا يعبر ولا أن تكون فيه ثغرات، لأنه بالفعل من أقوى الخطوط التي صنعت منذ الحرب العالمية الثانية.

أوضح أن القوات المسلحة المصرية بعبورها للقناة وبتحطمها خط بارليف أثبتت خطأ نظرية الأمن الإسرائيلي، وأنها كانت تعتمد اعتمادا خاطئا على اعتبارات نجحت القوات المصرية في أن تحطمها. وأثبتت أن إرادة التحرير والاستعداد للتحرير والتسليح الجديد كل هذا أقوى بكثير من أي نظريات.

وأشار إلى أن نصر أكتوبر العسكري هو الأساس لما تحقق في ما بعد، وجعل إسرائيل تقبل بل تسعى إلى الدخول في تفاوض، لأنها آمنت بأن الشعب المصري لن يقبل أن تبقى أرضه محتلة. ومن ثم بدأت عملية تفاوض طويلة في كامب ديفيد انتهت بتوقيع اتفاقية السلام، أقرت فيها مصر على تأكيد مبدأ تحرير كافة الأراضي التي احتلت بعد 4 يونيو، ورفض أن تبقى أي مستوطنات إسرائيلية فيها، فكانت اتفاقية السلام معركة سياسية أكدت حق مصر في استرداد كافة أراضيها.

وأكد أنه عندما بدأت عمليات تنفيذ هذا التحرير للأراضي على 3 دفعات من 79 إلى 82 وماطلت إسرائيل في الانسحاب من بعض المواقع الاستراتيجية، على سبيل المثال طابا كموقع سياحي استراتيجي مهم على الحدود المصرية، عند العلامة 91 أو منطقة تعلوها تسمى منطقة رأس النقب، فيها مطار عسكري مهم، وعليها علامات حدود 85 و86 و87 و88، وعندما حاولت إسرائيل ان تحتفظ ببعض المواقع رفصت مصر بشدة، وصممت على ألا تضحي بشبر واحد من أرضها، وأجبرت إسرائيل على الدخول في تحكيم دولي في محكمة العدل الدولية، واستعدت مصر استعدادا علميا قويا عن طريق خبراء، حتى أعلن التحكيم أن طابا مصرية وأجبرت إسرائيل على الانسحاب.