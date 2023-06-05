رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفدا من الحزب الشيوعى الصينى

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، بمقر المجلس تشو تشينغ شان عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى والوفد المرافق لهم.

فى بداية اللقاء، أعرب المستشار عبد الرازق عن تقديره لمواقف الصين الداعمة لمصر فى القضايا الإقليمية والدولية وخاصة فيما يتعلق بمطلبها العادل فى قضية "سد النهضة" متمنياً أن تمتثل إثيوبيا إلى الأعراف الدولية.

ومن جانبه، قدم تشو تشينغ شان الشكر للمستشار "عبد الرازق " على حفاوة الاستقبال، ناقلاً له تحيات رئيس الحزب الشيوعى الصينى، مشيداً بما تشهده مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى من إنجازات تحافظ على استقرارها وترفع تأثيرها بشكل قوى إقليميا وعالميا.

وأعرب عن تقديره للموقف المصرى الداعم للجانب الصينى فى قضايا حقوق الإنسان ووحدة الأراضي الصينية خاصة فيما يتعلق بقضيتى تايوان وهونج كونج، مثمناً دور مجلس الشيوخ المصرى فى تعزيز العلاقات البرلمانية والتشريعية بين الدولتين الصديقين لتحقيق مصالح الشعبين.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة، والنائبة فيبي فوزى وكيلا المجلس، والمستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام، والنائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، والنائب حازم عمر رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، ولياو لي تشانغ سفير الصين بالقاهرة.

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