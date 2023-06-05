الرئيس السيسى يوجه بعلاج طفل يعانى من تجلط الشريان الرئوى

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لحالة الطفل مصطفى البالغ من العمر 10 سنوات، ويعاني من تجلط في الشريان الرئوي، ووجه بعمل اللازم لعلاجه.

وقالت والدة "مصطفى" في تصريحات لبرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن نجلها كان يتلقى علاجًا للجلطة حتى لا يصاب بالتشنجات، لكنه لم يحصل على العلاج المناسب، وعانى من نقص أكسجين.

وأضاف: "كان يأخذ علاج تشنجات وسيولة، سألنا عن سبب التشنجات، قالوا الجلطة بتتحرك، ومحتاجبن دكتور يفحصه، لأن الدكتور اللي عرضناه عليه قال هيفضل كده".

ولفتت الأم إلى أن زوجها يعمل عاملًا باليومية في مخبز، وغير قادر على تكاليف العلاج.

ووجهت الإعلامية عزة مصطفى الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على استجابته لحالة مصطفى، وقالت: "هتروح يا مصطفى المكان المناسب لعمل كل التحاليل والأشعة، وإن شاء الله يوصلوا لو فيه جراحة هتتم، لو فيه علاج هتاخده، وترجع مدرستك، وتلعب مع أصحابك وتمارس حياتك".