محافظ أسيوط يشارك في تشجير وزراعة الأشجار المثمرة

احتفالا باليوم العالمي للبيئة..

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، الاحتفال الذي أقامته إدارة شئون البيئة بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للبيئة 2023، ويسمى هذا العام "حلول لتقليل التلوث بالمواد البلاستيكية"، كما شارك فى زراعة بعض الأشجار المثمرة بالميدان المواجه لديوان عام المحافظة بحى شرق.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتفعيلاً لاستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ بهدف تحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة وتوفير مساحات خضراء تكون متنفسًا للمواطنين وبدعم ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب وعبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ ومقرر اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وحسام صلاح رئيس جهاز شئون البيئة بالمحافظة ، وعنتر محمود مدير ادارة شئون البيئة بالمحافظة، ورجب على محمود مدير ادارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وعبد اللطيف فضالة رئيس حى شرق و وائل رشاد رئيس مجلس ادارة جمعية تنمية الثقافة والفنون.

وبدأ المحافظ فعاليات الاحتفال بزراعة بعض الأشجار المثمرة بالميدان المواجه لديوان عام المحافظة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة والتي تحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إطار الجهود المصرية في ملف تغير المناخ، كما تفقد معرض المنتجات والألعاب التى تم تصنيعها من إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وبعض منتجات إعادة تدوير المخلفات والتى تم تصنيعها بواسطة جمعية تنمية الثقافة والفنون.

وقال محافظ أسيوط إنه جارى توريد أكثر من 170 ألف شتلة للمحافظة من الأشجار المثمرة وأشجار الأخشاب بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والزراعة لزراعتها في الشوارع والميادين والحدائق المركزية، موجهًا بالتوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء الذكية صديقة البيئة بالمحافظة لتعزيز مواجهة التغيرات المناخية والانبعاثات الكربونية في الهواء وهو ما يعكس جهود الدولة في التعامل مع البعد البيئي.

وأكد أهمية مبادرة زراعة 100 مليون شجرة وتوفير سبل الدعم وتذليل العقبات لاستمرار تنفيذ الخطة الموضوعة مسبقًا وتسخير الإمكانيات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة، معبرًا عن سعادته المشاركة في زراعة شتلات الأشجار المثمرة، لافتًا إلى استمرار تلك الحملات لتشمل جميع أنحاء المراكز والأحياء وبمشاركة القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

ودعا الجهات المعنية وذات الصلة سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتفعيل المشاركة المجتمعية وتنفيذ حملات وفعاليات للتشجير مع اختيار المناطق التي تصلح لتكون حدائق ومتنزهات خضراء بالمدن لتصبح رئة خضراء بكل مدينة الأمر الذي يسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية ، ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 .

وأضاف المحافظ أن هناك جهود ودعم كبير من الحكومة المصرية ووزارة البيئة متمثلة فى دعم البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة، في إطار مبادرة حياة كريمة لإنشاء 4 محطات وسيطة بالمحافظة بمراكز ديروط وأبوتيج وأبنوب ومنفلوط بتكلفة مالية قدرها 58 مليون جنية حيث تم تسليم كل من ديروط وأبوتيج إلى محافظة أسيوط لبدء العمل بهما وجارى الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لكل من أبنوب ومنفلوط، ممولة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة.

وقد شهدت تجربة تشغيلية لـ 2 من المحطات بمركزى ديروط وابوتيج ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة لعودة الشكل الجمالي للمدن والمراكز والقرى بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة.

وأضاف أن وزارة البيئة وفرت من خلال البرنامج الوطني مهمات الوقاية الخاصة بعمال النظافة بتكلفة مالية قدرها 2.5 مليون جنية تتمثل في بدل وقائية، كمامات طبية، أحذية واقية وأخرى مطاطية ، قفازات ونظارات واقية وغيرها.

وجدد محافظ أسيوط، مناشدته للمواطنين والمهتمين والجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي الشركات بالمشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتقدم بمشروعات تتناسب مع معايير الترشح وفى المجالات المحددة والتقديم والتسجيل بالموقع الالكترونى لها (http://www.sgg.eg)، وتستمر في تلقى المشروعات حتى يوم 30/ 6/2023م.

يذكر أن يوم البيئة العالمي، هو المناسبة البيئية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة وللعالم أجمع، ويُحتفل به سنويًا في 5 يونيو منذ عام 1973 أكبر منصة عالمية للتوعية البيئية العامة.

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