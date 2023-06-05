الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كيف تعيد الولايات المتحدة تشكيل الاقتصاد العالمي؟

الاقتصاد العالمي
الاقتصاد العالمي

سلّطت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، الاثنين، الضوء على مخطط الولايات المتحدة لإعادة تشكيل الأقتصاد العالمي، لافتة الى أن الولايات المتحدة تنوي استخدام سياسة صناعية استراتيجية جديدة لتنشيط الطبقة الوسطى والديمقراطية الأمريكية في نفس الوقت مع مكافحة تغير المناخ وإقامة ريادة تكنولوجية دائمة على الصين.

وتابعت "يخشى العديد من حلفاء أمريكا من أن الجزء الذي سقط عن الطاولة كان مصالح الأجانب حيث أعرب الكثير عن قلقهما على وجه الخصوص، مشيرين الى أن الإعانات التي تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات للصناعة الأمريكية والتكنولوجيا النظيفة، المنصوص عليها في قانون الحد من التضخم، ستأتي على حساب المنتجين والعاملين في أوروبا وآسيا. 

ويخشى البعض أيضًا من أن الضغط من أجل "التخلص من المخاطر" التجارية مع الصين سيعطل التجارة الدولية بشدة. 

كما يشعر الكثيرون بالقلق من أن تؤدي مطالب الولايات المتحدة لإصلاح منظمة التجارة العالمية إلى شل وصي التجارة الحرة، وتعتقد إدارة بايدن أنها تفوز بالحجة الداعية في إجماع جديد في  العاصمة الامريكية واشنطن. 

ثورة غير معلنة في الاقتصاد الدولي

أضاف التقرير "حدثت ثورة غير معلنة في نهج أمريكا للاقتصاد الدولي، ومع ظهور الاستراتيجية الامريكية الجديدة، فإنه يعيد تشكيل الاقتصاد العالمي والتحالف الغربي.

وتابع التقرير انه تم تحديد النهج بشكل أوضح في خطاب ألقاه جيك سوليفان في 27 أبريل الماضي، كما أن حقيقة أن سوليفان هو مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن هو دليل، ويعتبر التنافس الاستراتيجي مع الصين أساسياً في التفكير الجديد.

الا أن خطاب سوليفان تجاوز إلى حد بعيد الجغرافيا السياسية، ولقد كان جهدًا طموحًا للغاية لتوحيد الأهداف المحلية والدولية لإدارة بايدن - وتحويلها إلى كل متماسك. 

كما انتقد  المسؤولون الأمريكيون هذه الاقتراحات - مشيرين إلى إشارات سوليفان المتكررة لمصالح الحلفاء الغربيين والجنوب العالمي في خطابه، ويجادلون بأن أمريكا تتولى أخيرًا زمام المبادرة في المعركة ضد تغير المناخ - وأنه ينبغي الترحيب بهذا في جميع أنحاء العالم.

ويعاني سوليفان أيضًا من صعوبة في التأكيد على أن "تقليل المخاطر" لا يعني استبعاد الصين من سلاسل التوريد العالمية.

وقال "نحاول بناء عالم يوجد فيه أكثر من مصدر واحد للمنتجات الهامة، ونحن لا نقول إنه لا ينبغي للصين أن تصنع أجهزة iPhone أو تنتج ألواحًا شمسية.

مخطط تشكيل الاقتصاد اللايات المتحدة الامريكية واشنطن الاقتصاد العالمي

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