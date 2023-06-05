"الأرصاد" تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

يبحث الكثير من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ومن خلال البحث عبر الموقع الأكثر شهرة "جوجل" عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة يرصدها "الدستور" في السطور التالية.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة وذلك بعد الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة خلال اليوم الاثنين وأمس الأحد.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية لـ"الدستور":"سيكون هناك امتداد لنشاط الرياح، غدًا، ليشمل مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة".

أضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية:"يمتد نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء يكون مثيرة للرمال والأترية على أقصى الغرب على فترات متقطعة".

ولفتت إلى أنه خلال الساعات المقبلة ستشهد البلاد طقس معتدلًا في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل على كل الأنحاء، فيما تسيطر أجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مشيرة إلى أن الحرارة على القاهرة ستتراوح بين 33 و36 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 6 يونيو

تسجل العظمى في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري الثلاثاء المقبل 6 يونيو نحو 34 والصغرى 22 والسواحل الشمالية 28 والصغرى 20 وجنوب سيناء 38 والصغرى 26، وشمال الصعيد 39 والصغرى 24، وجنوب الصعيد 43 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 5 يونيو

درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري الأربعاء المقبل ستستقرعند 35 والصغرى 22، والسواحل الشمالية 32 والصغرى 21، وجنوب سيناء 38 والصغرى 25 وشمال الصعيد 40 والصغرى 24 وجنوب الصعيد 44 والصغرى 27 درجة.